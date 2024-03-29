В Уганде фермеры переходят на выращивание бамбука
Выращивание бамбука на подъёме в Уганде. Эту тенденцию поддерживает и правительство. Бамбук можно использовать как топливо,..
Дата загрузки: 2024-03-29
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Выращивание бамбука на подъёме в Уганде. Эту тенденцию поддерживает и правительство. Бамбук можно использовать как топливо,..
Дата загрузки: 2024-03-29
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Выращивание бамбука на подъёме в Уганде. Эту тенденцию поддерживает и правительство. Бамбук можно использовать как топливо, что сократит вырубку лесов. Кроме того, из этого растения можно делать предметы интерьера.
Бамбук – одно из наиболее быстро растущих растений на планете. За сутки может вырастать на 75 сантиметров. К тому же он довольно неприхотлив и нетребователен к почве.
Многие фермеры в Уганде отказываются от эвкалипта в пользу бамбука. Говорят, что доход можно получать уже через три года после посадки, а плантация будет служить минимум 50 лет.
В Уганде появились и питомники бамбука. Растения покупают фермеры. Здесь продают разные виды, привезённые из Азии.
Один бамбуковый стебель стоит чуть меньше доллара. Поэтому фермерам нужно выращивать много бамбука, чтобы заработать достаточно.
Власти Уганды хотят, чтобы к 2029 году бамбуковые плантации в стране занимали территорию в 300 000 гектаров. Пока их площадь не превышает 500 гектаров.