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В Уганде фермеры переходят на выращивание бамбука

В Уганде фермеры переходят на выращивание бамбука

Выращивание бамбука на подъёме в Уганде. Эту тенденцию поддерживает и правительство. Бамбук можно использовать как топливо,..

Дата загрузки: 2024-03-29

В Уганде фермеры переходят на выращивание бамбука

Выращивание бамбука на подъёме в Уганде. Эту тенденцию поддерживает и правительство. Бамбук можно использовать как топливо, что сократит вырубку лесов. Кроме того, из этого растения можно делать предметы интерьера.

[Тага Нувагаба, владелец фабрики]:

«Мы выпускаем мало изделий – не так много, как следовало бы. Мы делаем столы и стулья, а также ручки из тех частей бамбука, которые обычно не используют. Делам чашки, кубки и скульптуры».

Бамбук – одно из наиболее быстро растущих растений на планете. За сутки может вырастать на 75 сантиметров. К тому же он довольно неприхотлив и нетребователен к почве.

Многие фермеры в Уганде отказываются от эвкалипта в пользу бамбука. Говорят, что доход можно получать уже через три года после посадки, а плантация будет служить минимум 50 лет.

[Джозеф Катумба, фермер]:
«Наши дети, внуки и правнуки будут зарабатывать на этом бамбуке. Поэтому мы перестали сажать эвкалипт и переключились на бамбук».

В Уганде появились и питомники бамбука. Растения покупают фермеры. Здесь продают разные виды, привезённые из Азии.

[Стив Тусииме, владелец питомника бамбука]:
«У нас здесь в основном бамбук, причём несколько видов. У каждого есть история, родословная, своё название и разное предназначение. Например, в том углу растёт гигантский бамбук. Он распространён в Азии. А в этом углу другой бамбук, распространённый в Индии. Один из Индии, а другой из Китая».

Один бамбуковый стебель стоит чуть меньше доллара. Поэтому фермерам нужно выращивать много бамбука, чтобы заработать достаточно.

Власти Уганды хотят, чтобы к 2029 году бамбуковые плантации в стране занимали территорию в 300 000 гектаров. Пока их площадь не превышает 500 гектаров.

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