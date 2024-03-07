Гигантскую «Венеру в лохмотьях» восстановили после пожара

Инсталляция под открытым небом «Венера в лохмотьях» – одна из самых известных работ итальянского художника Микеланджело Пистолетто. И она снова появилась в Неаполе после того, как в прошлом году была разрушена в результате поджога. [Микеланджело Пистолетто, художник]:«Каждый акт вандализма – это какое-то послание. Но здесь не было никакого послания. У этого человека были личные проблемы».

Копии этой работы выставлены в музеях по всему миру, включая галерею Тейт в Ливерпуле. Теперь же её можно увидеть на площади Пьяцца дель Муничипио в самом сердце южно-итальянского города.

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Новая версия выполнена из огнестойкого материала.

[Микеланджело ПИстолетто, художник]:«Венера несёт художественное послание, послание возрождения. Искусство больше не отделено от общества, а находится внутри него. Венера приносит искусство внутрь общества».

Оригинальную «Венеру в лохмотьях» автор создал в 1967 году. Она призвана передать контраст между вечной красотой в образе богини Венеры и социальной деградацией и потребительством современного общества.

[Дженнифер, жительница Неаполя]:«Посыл работы очень сильный. Венера скрыта, и вам нужно обойти её, чтобы понять смысл, а затем оказать влияние на город и общество. Это очень красиво». [Джанлука, житель Неаполя]:«Это заставляет задуматься о текущей ситуации. А для такого города, как Неаполь, это очень сильный образ».

90-летний Пистолетто полностью профинансировал новое произведение искусства, а затем передал его в дар городу.

После пожара в прошлом году он основал краудфандинговую кампанию. Деньги, собранные в рамках неё, пустят на помощь людям с ограниченными возможностями и женщинам-заключённым.

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