Гигантскую «Венеру в лохмотьях» восстановили после пожара

Инсталляция под открытым небом «Венера в лохмотьях» – одна из самых известных работ итальянского художника Микеланджело..
Дата загрузки: 2024-03-07
«Каждый акт вандализма – это какое-то послание. Но здесь не было никакого послания. У этого человека были личные проблемы».
Копии этой работы выставлены в музеях по всему миру, включая галерею Тейт в Ливерпуле. Теперь же её можно увидеть на площади Пьяцца дель Муничипио в самом сердце южно-итальянского города.
Новая версия выполнена из огнестойкого материала.[Микеланджело ПИстолетто, художник]:
«Венера несёт художественное послание, послание возрождения. Искусство больше не отделено от общества, а находится внутри него. Венера приносит искусство внутрь общества».
Оригинальную «Венеру в лохмотьях» автор создал в 1967 году. Она призвана передать контраст между вечной красотой в образе богини Венеры и социальной деградацией и потребительством современного общества.[Дженнифер, жительница Неаполя]:
«Посыл работы очень сильный. Венера скрыта, и вам нужно обойти её, чтобы понять смысл, а затем оказать влияние на город и общество. Это очень красиво». [Джанлука, житель Неаполя]:
«Это заставляет задуматься о текущей ситуации. А для такого города, как Неаполь, это очень сильный образ».
90-летний Пистолетто полностью профинансировал новое произведение искусства, а затем передал его в дар городу.
После пожара в прошлом году он основал краудфандинговую кампанию. Деньги, собранные в рамках неё, пустят на помощь людям с ограниченными возможностями и женщинам-заключённым.
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