Южнокорейский остров Ёнпхён оказался на передовой конфликта с КНДР

Недавняя сирена напомнила жителям южнокорейского острова Ёнпхён о событиях 2010 года, когда северокорейские войска обстреляли их..

Недавняя сирена напомнила жителям южнокорейского острова Ёнпхён о событиях 2010 года, когда северокорейские войска обстреляли их дома.

В пятницу КНДР снова произвела более 200 артиллерийских выстрелов вблизи спорной морской границы с Южной Кореей. Это привело к очередной эскалации напряжённости между соседями, а также побудило Юг предпринять ответные меры в виде учений с боевой стрельбой.

В ноябре Северная Корея заявила, что укрепит армию и развернёт дополнительные силы и вооружение на своей границе с Югом. Ранее Сеул приостановил часть военного соглашения 2018 года в знак протеста против запуска Пхеньяном шпионского спутника.

Этот местный житель в пятницу укрылся вместе с другими людьми в бомбоубежище. Он говорит, что северокорейские учения показали, насколько неподготовленным и уязвимым остается Ёнпхён.

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Более 13 лет назад в результате бомбардировки на острове погибли два солдата и два мирных жителя.

[местный житель]:«Каждый раз, когда я слышу взрыв, я пугаюсь. Все живут с этим кошмаром».

Местные жители уже обратились к военным, чтобы выразить свою обеспокоенность, в том числе отсутствием ясности и связи. Они также попросили их помогать в обеспечении продуктами питания, поскольку людям пришлось провести в убежище несколько часов.

Министерство обороны Южной Кореи признало, что не направило жителям острова уведомление вовремя. Но заявило, что это произошло потому, что учения проходили на некотором расстоянии.

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