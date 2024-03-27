В Австралии создали глину, которая помогает остановить цветение воды

Новый способ победить цветение воды придумали в Австралии. Учёные создали специальную глину, которая поглощает избыток фосфора. Это питательное вещество как раз и позволяет фитопланктону быстро размножаться.

Сейчас исследователи тестируют новый метод, распыляя раствор глины по цветущей воде.

[Тодд Джонсон, сотрудник компании VMS Contractors]:

«Мы разбрызгиваем глину по воде максимально равномерно, чтобы было похоже на дождь. Глина оседает на дно и забирает с собой фосфат, без которого водоросли не выживут».

Цветение воды – это результат избыточного использования минеральных удобрений, в основном фосфатных. Вместе со сточными и грунтовыми водами они попадают в реки, озёра и моря. В итоге водоросли начинают быстро расти. Из-за этого живые организмы в воде страдают от недостатка света и кислорода.

[Свенья Тулипани, сотрудница Департамента водных ресурсов]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Исследователи провели эксперимент в реках рядом с городом Перт.

[Райан Кэм, сотрудник Департамента водных ресурсов]:

«Содержание фосфора уменьшилось на 95%. Это удивительно». [Тодд Джонсон, сотрудник компании VMS Contractors]:

«Мы сделали это в разных реках на юго-западе. И в некоторых через два дня вода стала прозрачной».

Теперь глиняный раствор разбрызгивают в озере.

Исследования помогут определить точную дозировку глины. Если учёные подтвердят, что новый способ действенный, то его, возможно, станут применять по всей Австралии.

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