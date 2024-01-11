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Кнопки для смартфонов и «умное» зеркало: новинки CES-2024

Кнопки для смартфонов и «умное» зеркало: новинки CES-2024

На выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе представляют новинки в самых разных областях. Производители этого аксессуара..

Дата загрузки: 2024-01-11

Кнопки для смартфонов и «умное» зеркало: новинки CES-2024
На выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе представляют новинки в самых разных областях.

Производители этого аксессуара надеются сыграть на ностальгии. Это кнопки, которые добавляются к телефону с сенсорным экраном.

Британский стартап ориентирован на покупателей, которые хотят выделиться, или тех, кто скучает по своим старым добрым кнопочным телефонам.

Компании всего год. Но её соучредители не новички в технологиях и работали в Apple и BlackBerry.

[Джонатан Янг, сооснователь Clicks Technologies]:
«Мы ожидали на CES фуррора. И так и произошло, поскольку это просто фантастический гаджет».

Аксессуар поставляется в двух цветах и стоит в пределах 200 долларов.

А эти ботинки позволяют ходить в три раза быстрее. «Умная» обувь Moonwalkers X разработана специально для складских работников. Она лёгкая и обладает улучшенной амортизацией. Она также оснащена искусственным интеллектом, и подстраивается под пользователя, определяя длину шага и скорость его ходьбы.

[Сюаньцзе Чжан, основатель Shift Robotics]:
«Они анализируют всю информацию и могут за миллисекунды понять, каким будет ваш следующий шаг».

Это умное зеркало может дать вам совет по психическому здоровью. Созданное французской компанией, оно предоставляет персонализированные рекомендации и впечатления, основанные на психическом состоянии пользователя.

Гаджет оснащён генеративным искусственным интеллектом для общения и коучинга, а также умеет анализировать жесты и мимику для анализа настроения человека. В итоге зеркало адаптируется к настроению пользователя, проводя сеансы светотерапии и персонализированные, автоматически генерируемые упражнения на осознанность.

[Хуонг Ле Дье, представительница Baracoda]:
«Судя по тому, что вы рассказываете, зеркало предложит вам советы. Так что, если вы испытываете стресс, оно порекомендует вам расслабляющую медитацию».

«Умное» зеркало также может выполнять анализ кожи на основе большого набора данных, а затем выставлять оценку на основе восьми различных индексов.

Ежегодная выставка технологий CES в Лас-Вегасе открылась 9 января. Более 1200 стартапов представляют свои новые технологии на выставочной площади в 230 тысяч квадратных метров.
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