Перебежчики из КНДР рассказали свои истории на заседании ООН

Северокорейские перебежчики выступили на мероприятии ООН в Женеве, чтобы разоблачить нарушения прав человека в своей стране,..
Дата загрузки: 2024-03-19
Как ожидается, Совет по правам человека рассмотрит предложение ЕС, дополнить знаковый доклад 2014 года о ситуации в КНДР. В нём зафиксированы серьёзные нарушения, представляющие собой преступления против человечности.
33-летний перебежчик Ким попросил не называть своего полного имени, чтобы защитить близких, которые остались в Северной Корее. Говорит, что готовил свой побег 15 лет и в прошлом году сбежал в Южную Корею на лодке.
Он взял с собой беременную жену и прах отца. Боялся, что его накажут как предателя, раскопав могилу.[Ким, перебежчик из Северной Кореи]:
«У меня был свой бизнес по добыче золота. Когда мои усилия увенчались успехом и я смог добывать много, власти нашли причину, чтобы у меня его отобрать. Я был очень зол, но ничего не мог поделать. Я не мог жить в этом аду. Решил переехать в страну, где смогу свободно заниматься тем, чем хочу».
По словам Кима, во время пандемии COVID власти конфисковывали еду у людей. Им едва хватало, чтобы выжить.[Ким, перебежчик из Северной Кореи]:
«Ситуация была настолько плохой, что люди вокруг меня обычно умирали от голода».
Другая перебежчица рассказала, как сбежала, переплыв реку Туманган, частично разделяющую КНДР и Китай. По её словам, она боится за судьбу сестры, которую в прошлом году арестовали в Китае и депортировали обратно в Северную Корею.
Около 20 других правозащитных организаций призывают ООН подготовить новый доклад о ситуации с нарушением прав человека в Северной Корее. По их данным, Пекин недавно депортировал около 500 бежавших северокорейцев. Предполагается, что на родине им грозит длительное заключение в трудовых лагерях или даже смертный приговор.
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