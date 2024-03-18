Перебежчики из КНДР рассказали свои истории на заседании ООН

Северокорейские перебежчики выступили на мероприятии ООН в Женеве, чтобы разоблачить нарушения прав человека в своей стране,..

Северокорейские перебежчики выступили на мероприятии ООН в Женеве, чтобы разоблачить нарушения прав человека в своей стране, а также призвать их расследовать и документировать.

Как ожидается, Совет по правам человека рассмотрит предложение ЕС, дополнить знаковый доклад 2014 года о ситуации в КНДР. В нём зафиксированы серьёзные нарушения, представляющие собой преступления против человечности.

33-летний перебежчик Ким попросил не называть своего полного имени, чтобы защитить близких, которые остались в Северной Корее. Говорит, что готовил свой побег 15 лет и в прошлом году сбежал в Южную Корею на лодке.

Он взял с собой беременную жену и прах отца. Боялся, что его накажут как предателя, раскопав могилу.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Ким, перебежчик из Северной Кореи]:«У меня был свой бизнес по добыче золота. Когда мои усилия увенчались успехом и я смог добывать много, власти нашли причину, чтобы у меня его отобрать. Я был очень зол, но ничего не мог поделать. Я не мог жить в этом аду. Решил переехать в страну, где смогу свободно заниматься тем, чем хочу».

По словам Кима, во время пандемии COVID власти конфисковывали еду у людей. Им едва хватало, чтобы выжить.

[Ким, перебежчик из Северной Кореи]:«Ситуация была настолько плохой, что люди вокруг меня обычно умирали от голода».

Другая перебежчица рассказала, как сбежала, переплыв реку Туманган, частично разделяющую КНДР и Китай. По её словам, она боится за судьбу сестры, которую в прошлом году арестовали в Китае и депортировали обратно в Северную Корею.

Около 20 других правозащитных организаций призывают ООН подготовить новый доклад о ситуации с нарушением прав человека в Северной Корее. По их данным, Пекин недавно депортировал около 500 бежавших северокорейцев. Предполагается, что на родине им грозит длительное заключение в трудовых лагерях или даже смертный приговор.

Короткая ссылка на эту страницу: