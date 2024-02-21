Тайвань отогнал катер китайской береговой охраны от своих островов Цзиньмэнь

Тайвань во вторник отогнал катер китайской береговой охраны, который вошёл в воды вблизи его островов Цзиньмэнь...

Тайвань во вторник отогнал катер китайской береговой охраны, который вошёл в воды вблизи его островов Цзиньмэнь. Из-за этого обстановка стала ещё напряжённее. Несколькими днями ранее береговая охрана Китая поднялась на борт тайваньского туристического катера, начав проводить проверки.

Как заявляет береговая охрана Тайваня, китайской катер под номером 8029 вошёл в тайваньские воды во вторник утром. Тайваньская сторона направила туда свой катер, а также использовала радиовещание, чтобы призвать судно немедленно покинуть зону. В итоге спустя час китайский катер удалился.

Береговая охрана Тайваня заявила, что продолжит использовать радары, наблюдение и патрулирование для обеспечения безопасности вблизи своих островов Цзиньмэнь, которые расположены недалеко от китайского побережья.

Китай же заявил, что его береговая охрана начнёт регулярное патрулирование и активизирует деятельность вблизи островов после гибели двух китайских рыбаков. На прошлой неделе их лодка вошла в закрытые воды слишком близко к Цзиньмэнь. В итоге им пришлось скрываться от тайваньской береговой охраны, и лодка перевернулась. Два человека погибли, и ещё двоих тайваньцы спасли из воды.

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Жители Цзиньмэнь говорят, что ситуация продолжает накаляться.

[житель Цзиньмэнь]:«Я не ожидал, что всё будет так серьёзно. Подобное случается довольно часто. Наша береговая охрана тоже прогоняет китайские суда, ведь это очень неопределённая зона. Обе стороны пытаются обозначить, где проходят морские границы. Этого просто трудно избежать, и очень жаль, что такое случается».

Китай считает Тайвань своей территорией, хотя компартия КНР никогда им не управляла. Глава Китая Си Цзиньпин неоднократно намекал, что, в случае необходимости, захватит Тайвань силой.

При этом архипелаг Цзиньмэнь может стать первой ареной боевых действий в случае нападения, поскольку находится ближе всего к Китаю. Тем не менее, тайваньские военные заявляют, что военное присутствие на островах пока не увеличивают.

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