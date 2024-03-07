Трое моряков погибли в Красном море в результате ракетной атаки хуситов

Хуситы нанесли ракетный удар по торговому судну в Красном море. В результате погибло не менее трёх..

Хуситы нанесли ракетный удар по торговому судну в Красном море. В результате погибло не менее трёх человек. Об этом сообщили американские военные.

Йеменские хуситы официально взяли на себя ответственность за атаку: представитель группировки подтвердил это в телеобращении.

Обстреляли принадлежащее Греции судно True Confidence, которое шло под флагом Барбадоса. Оно загорелось примерно в 92 километрах от побережья йеменского порта Аден. На борту был многонациональный экипаж.

Это первый случай гибели людей с тех пор, как в середине ноября хуситы начали наносить удары по судоходству на одном из самых оживлённых морских маршрутов в мире.

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Сами боевики заявляют, что действуют из солидарности с палестинцами, выступая против военных действий Израиля в секторе Газа.

Великобритания и США уже нанесли по хуситам ответные удары.

При этом первые жертвы могут подтолкнуть западный альянс к более решительным военным действиям.

[Мэтью Миллер, представитель Госдепартамента США]:«Соединённые Штаты будут продолжать привлекать хуситов к ответственности за нападения, которые не только нарушили международную торговлю и свободу судоходства в международных водах и поставили под угрозу моряков, но теперь и привели к трагической гибели некоторых из них. Мы призываем правительства всего мира сделать то же самое».

Несколько дней назад принадлежащий Великобритании сухогруз стал первым кораблём, который затонул в результате атаки хуситов. До этого он две недели ходил с серьёзными повреждениями от ракетного удара. Весь его экипаж благополучно эвакуировали.

Хотя хуситы заявляют, что атакуют только суда, имеющие связи с Великобританией, Соединёнными Штатами и Израилем, источники в судоходной отрасли говорят, что под угрозой находятся любые корабли в Красном море.

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