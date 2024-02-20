Тысячи врачей в Южной Корее увольняются в знак протеста

Южнокорейские пациенты обеспокоены задержками в лечении и нехваткой персонала. Тысячи врачей-стажёров в крупных больницах написали заявления..

Южнокорейские пациенты обеспокоены задержками в лечении и нехваткой персонала. Тысячи врачей-стажёров в крупных больницах написали заявления об увольнении в знак протеста против плана правительства принимать больше студентов в медицинские вузы.

Отец девятилетней пациентки с кривошеей в сеульской больнице говорит, что им пришлось ждать дольше обычного, чтобы попасть к специалисту.

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[Пэк Ки Чу, отец пациентки]:«Я узнал, что у моей дочери кривошея, поэтому мы приехали сюда на операцию. Если врачи объявят забастовку, операцию моей дочери отложат, а период лечения может затянуться, поэтому я очень беспокоюсь. Надеюсь, ситуация изменится».

Другой пациент, который посещает больницу четыре раза в неделю для лечения синдрома Гийена-Барре, говорит, что протестующие врачи используют больных людей как «заложников».

[Но Джун Хан, пациент]:«Я надеюсь, что врачи и правительство найдут какой-то компромисс, и врачи вернутся на работу, чтобы пациенты могли получить лечение».

Около 6400 из 13 000 врачей и интернов в крупных больницах подали заявления об увольнении. При этом в понедельник почти 1700 из них не вышли на работу.

Население Южной Кореи быстро стареет. По состоянию на 2022 год, на 1000 человек приходилось менее трёх врачей. Это намного меньше среднего показателя для развитых стран.

Правительство планирует с 2025 года увеличить приём в медицинские вузы, чтобы к 2035 году в стране стало на 10 тысяч врачей больше.

Однако работники отрасли и нынешние студенты утверждают, что врачей уже достаточно, и что увеличение их числа может подорвать национальную систему медицинского страхования.

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