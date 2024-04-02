Президент Южной Кореи призвал бастующих врачей искать компромисс

Президент Южной Кореи заявил, что его правительство открыто для переговоров с врачами-стажёрами. Он впервые с начала..

Президент Южной Кореи заявил, что его правительство открыто для переговоров с врачами-стажёрами. Он впервые с начала забастовки выразил желание искать компромисс.

При этом Юн Сок Ёль обвинил критиков медицинской реформы в том, что они не предлагают никаких других разумных решений.

Ранее южнокорейское правительство объявило о планах со следующего года увеличить квоту приёма в медицинские вузы. Сейчас принимают чуть более 3000 студентов в год. Теперь хотят повысить квоту на 2000 мест. Это и вызвало протест начинающих врачей.

[Юн Сок Ёль, президент Южной Кореи]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Если они хотят доказать, что увеличение квоты надо сократить, то должны предложить другое решение, основанное на научных исследованиях, а не бастовать всем коллективом. Если вы предложите более правильное и разумное решение, мы можем обсуждать его столько, сколько захотите».

Юн выступал с речью около часа. Он извинился перед людьми за неудобства, вызванные увольнением врачей-стажёров. Президент обвинил медиков в том, что они ставят свои интересы выше общественного здравоохранения. Он даже назвал их забастовку угрозой для общества.

[Юн Сок Ёль, президент Южной Кореи]:

«За последние 27 лет ни одно предыдущее правительство не сумело провести медицинскую реформу и повысить квоты, хотя это поддерживают 90% граждан Южной Кореи. Предыдущие администрации вступали в битву девять раз и девять раз её проигрывали. Это усилило медицинский картель врачей. У страны нет права на повторную неудачу в проведении медицинской реформы».

Юн заявляет, что стране со стареющим населением не хватает медицинских работников. На 1000 человек приходится менее трёх врачей. Это один из самых низких показателей среди стран с развитой экономикой.

Правительство хочет, чтобы к 2035 году врачей стало больше на 15 000. Президент по-прежнему настаивает на том, что в медицинские вузы надо принимать больше студентов.

Врачи-стажёры заявляют, что сначала надо улучшить их условия труда. Они также заявляют, что план правительства приведёт к тому, что качество образования ухудшится.

У врачей в Южной Корее одна из самых высоких зарплат в мире. Если медиков стане больше, то оплата труда может сократиться.

Бастующих с 20 февраля начинающих врачей поддержали профессора-медики. В конце марта они также начали массово увольняться.

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