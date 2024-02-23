Южная Корея объявила самый высокий уровень опасности из-за увольнения врачей

На фоне массовой забастовки врачей-стажёров Южная Корея повысила уровень опасности в области здравоохранения до самого высокого...

На фоне массовой забастовки врачей-стажёров Южная Корея повысила уровень опасности в области здравоохранения до самого высокого.

Премьер-министр Хан Док Су заявил на совещании, что государственные больницы в связи с растущей нагрузкой на медицинскую систему будут работать дольше.

Он также сказал, что правительство начинает принимать экстренные меры.

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[Хан Док Су, премьер-министр Южной Кореи]:

«Мы сформируем центральный штаб по противодействию угрозе безопасности под председательством премьер-министра и создадим общеправительственный комитет. Это будет система тотального реагирования с соответствующими министерствами и всеми городами и провинциями страны».

Как сообщает Министерство здравоохранения, к забастовке уже присоединилось 64% всех врачей-ординаторов и врачей-интернов Южной Кореи.

[Хан Док Су, премьер-министр Южной Кореи]:«По состоянию на 22 февраля мы получили данные из ста крупнейших больниц по количеству врачей-стажёров. Около 8900 врачей-стажёров подали заявления об увольнении, из них 7800 покинули свои рабочие места».

Врачи начали бастовать из-за планов увеличить квоты приёма в медвузах.

Квоты с 2025 года планируют увеличить на 2000 мест. Сегодня порог составляет чуть более 3000 на всю страну. Более того, к 2035 году лимит хотят повысить до 10 тысяч мест.

Власти говорят, что этой мерой они хотят восполнить дефицит врачей в сельской местности, а также увеличить число врачей в таких профессиях, как хирургия, педиатрия и акушерство. Врачи же заявляют, что это поставит под угрозу качество образования и услуг, а также повлияет на их зарплаты.

Врачам-стажёрам приказали вернуться на рабочие места. Однако это не подействовало. Власти также пригрозили арестами организаторам стачки, если их действия поставят под угрозу жизнь и безопасность пациентов.

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