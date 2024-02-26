Власти Южной Кореи потребовали от бастующих врачей-стажёров вернуться на работу до начала марта. В противном случае..

От бастующих врачей в Южной Корее потребовали вернуться на работу до марта

[Пак Мин Су, замминистра здравоохранения Южной Кореи]:

«Кто не вернётся, тех уже в марте неизбежно ждёт приостановка действия лицензии на три месяца. Также могут быть предъявлены судебные иски. Пожалуйста, имейте в виду, что причина приостановки действия лицензии будет прописана, что может повлиять на будущую карьеру, включая трудоустройство за границей».

Власти Южной Кореи потребовали от бастующих врачей-стажёров вернуться на работу до начала марта. В противном случае их накажут. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения страны.

Забастовка началась на прошлой неделе. Более 10 000 врачей-стажёров – интернов и ординаторов – написали заявления об увольнении. Руководство больниц их не приняло. Однако 9000 человек всё равно не вышли на работу. Это более 70% всех врачей-стажёров в стране.

Причиной протеста стал план правительства со следующего года увеличить квоту на приём студентов в медицинские вузы на 2000 человек. Сейчас принимают 3000 студентов в год. Так власти хотят решить проблему нехватки врачей, в том числе в отдалённой местности.

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Однако бастующие говорят, что правительство сначала должно улучшить условия труда врачей-стажёров, а также повысить им зарплату.

Врачи-интерны и врачи-ординаторы в Южной Корее работают посменно по 36 часов подряд. А, например, в США смена длится менее суток. Половина молодых американских врачей работает по 60 часов в неделю или меньше. Их коллеги в Южной Корее часто проводят на работе более 100 часов. При этом им платят от двух до четырёх миллионов вон в месяц, то есть от 1500 до 3000 долларов. Эта сумма включает сверхурочные. В то же время американский врач в первый год работы зарабатывает в среднем 5000 долларов в месяц.

[Лю Ок Хада, врач-стажёр]:

«Замечательная медицинская система в Южной Корее держится за счёт того, что врачи-стажёры трудятся за низкую зарплату».

Другие врачи в Южной Корее не стали увольняться. Однако провели митинги и протесты. 25 февраля примерно 400 медицинских работников вышли на протест в Сеуле.

Врачи-стажёры говорят, что власти их не услышали.

[Пак Дан, глава Ассоциации врачей-стажёров]:

«Мы считаем, что правительство, отдающее приказ вернуться на работу, нарушает Конституцию Южной Кореи. А конвенция Международной организации труда запрещает принудительный труд. Если власти намерены прислушаться к голосам молодых врачей, им не следует издавать такие приказы».

Между тем план правительства по увеличению квоты на приём в медицинские вузы пользуется популярностью. За него выступают 76% респондентов, независимо от политической принадлежности.

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