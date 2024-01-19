Автомобили с технологией теледрайвинга появились в США

Представьте, что берёте в аренду автомобиль, и он сам подъезжает к вам. Открываете дверь, а в..

Представьте, что берёте в аренду автомобиль, и он сам подъезжает к вам. Открываете дверь, а в салоне пусто. Но автономное вождение здесь не причём. Это новый сервис в Лас-Вегасе в США. Запустила его немецкая компания Vay.

Весь секрет в том, что автомобилем управляет дистанционно так называемый телеводитель. В этом помогает специальное устройство, напоминающее симулятор. У телеводителя есть сиденье, руль, педали и несколько мониторов. При этом он не только видит ситуацию на дороге, но и слышит все звуки: например, сигналы других машин.

[Антонелла Роза, телеводитель]:

«Вождение само по себе не отличается. Нет разницы. Всё равно что вести обычную машину».

Как только оператор доставит автомобиль, можно садиться за руль и ехать по своим делам. Потом нужно лишь сдать машину обратно телеводителю, а он припаркует её либо доставит другому клиенту. Никаких утомительных поисков машин и парковок, а значит, сэкономлено время.

[Калеб Варнер, сотрудник компании Vay]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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При таком сервисе экономит и компания. Ей не надо нанимать большой штат. Это позволит сделать поездки дешевле.

Компания Vay была основана в 2018 году. На разработку и тестирование теледрайвинга у неё ушло пять лет. В 2021-м она привлекла финансирование на сумму в 95 миллионов долларов. При этом разработчики не планируют вытеснять беспилотные технологии. Теледрайвинг – лишь ещё одна услуга в сфере поездок.

В Лас-Вегасе новый сервис работает пока только в двух районах.

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