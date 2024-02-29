Мышку заменили жесты: новую технологию показали на Всемирном мобильном конгрессе

Для управления компьютерным курсором больше не нужны тачпады или мышки. Финская компания привезла на Всемирный мобильный..

Для управления компьютерным курсором больше не нужны тачпады или мышки. Финская компания привезла на Всемирный мобильный конгресс в Барселону свою разработку под названием WowMouse.

Она заключается в том, что для управления курсором нужны лишь жесты рук, «умные часы» и приложение.

Само приложение отслеживает движения пальцев пользователя. Оно доступно на часах Google Pixel Watch 2.

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[Охто Пентикайнен, глава Doublepoint]:«Приложение распознаёт, когда ваши пальцы касаются друг друга. После этого оно создаёт вибрацию, которая проходит через сухожилия и улавливается гироскопом умных часов. То есть каждый раз, когда вы соединяете пальцы, датчики в наших умных часах и фитнес-трекерах улавливают серию вибраций».

Ещё одна новинка – сгибаемый смартфон. Его можно носить на запястье в виде браслета, при этом он сохраняет все функции телефона.

[Мохаммед Абдул Гаффур, представитель Motorola]:«Внешне он выглядит как обычный смартфон. Когда у вас заняты руки, например, во время шоппинга, и вы пытаетесь просмотреть свой список покупок и взять что-нибудь с полки и положить в корзину, то телефон некуда деть, и его можно уронить. А этот можно просто взять и надеть на запястье. И тогда руки будут свободны».

А это «умное кольцо», которое постоянно контролирует жизненные показатели и использует искусственный интеллект, чтобы давать советы по поддержанию здоровья.

[Сантьяго Искьердо, представитель Samsung]:«Это плюс к другим данным, которые можно собрать с помощью «умных часов» или других платформ. Искусственный интеллект помогает объединить все эти данные, а потом дать вам несколько полезных советов по коррекции поведения в повседневной жизни».

В целом многие компании в этом году делают упор на технологии искусственного интеллекта. При этом ряд экспертов утверждает, что они затрагивают многие юридические и этические проблемы.

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