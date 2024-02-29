Мышку заменили жесты: новую технологию показали на Всемирном мобильном конгрессе

Для управления компьютерным курсором больше не нужны тачпады или мышки. Финская компания привезла на Всемирный мобильный..
Дата загрузки: 2024-02-29
Для управления компьютерным курсором больше не нужны тачпады или мышки. Финская компания привезла на Всемирный мобильный конгресс в Барселону свою разработку под названием WowMouse.
Она заключается в том, что для управления курсором нужны лишь жесты рук, «умные часы» и приложение.
Само приложение отслеживает движения пальцев пользователя. Оно доступно на часах Google Pixel Watch 2.[Охто Пентикайнен, глава Doublepoint]:
«Приложение распознаёт, когда ваши пальцы касаются друг друга. После этого оно создаёт вибрацию, которая проходит через сухожилия и улавливается гироскопом умных часов. То есть каждый раз, когда вы соединяете пальцы, датчики в наших умных часах и фитнес-трекерах улавливают серию вибраций».
Ещё одна новинка – сгибаемый смартфон. Его можно носить на запястье в виде браслета, при этом он сохраняет все функции телефона.[Мохаммед Абдул Гаффур, представитель Motorola]:
«Внешне он выглядит как обычный смартфон. Когда у вас заняты руки, например, во время шоппинга, и вы пытаетесь просмотреть свой список покупок и взять что-нибудь с полки и положить в корзину, то телефон некуда деть, и его можно уронить. А этот можно просто взять и надеть на запястье. И тогда руки будут свободны».
А это «умное кольцо», которое постоянно контролирует жизненные показатели и использует искусственный интеллект, чтобы давать советы по поддержанию здоровья.[Сантьяго Искьердо, представитель Samsung]:
«Это плюс к другим данным, которые можно собрать с помощью «умных часов» или других платформ. Искусственный интеллект помогает объединить все эти данные, а потом дать вам несколько полезных советов по коррекции поведения в повседневной жизни».
В целом многие компании в этом году делают упор на технологии искусственного интеллекта. При этом ряд экспертов утверждает, что они затрагивают многие юридические и этические проблемы.
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