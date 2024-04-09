Коллекционеры спорят, стоит ли менять двигатели классических авто на электромоторы

Этот элегантный Gordon-Keeble («Гордон-Кибл») – один из экспонатов выставки классических автомобилей в британском Бирмингеме. Спорт-кар сошёл..

Этот элегантный Gordon-Keeble («Гордон-Кибл») – один из экспонатов выставки классических автомобилей в британском Бирмингеме. Спорт-кар сошёл с конвейера в 60-х. Но под его капотом вместо 8-цилиндрового двигателя внутреннего сгорания – современный электромотор.

Нынешнему владельцу пришлось его поставить, поскольку при покупке машины старого агрегата там уже не было. И такая ситуация не исключение. В последнее время некоторые коллекционеры оборудуют классические авто электродвигателями.

[Стивен Кирби, член клуба West Berkshire Classic Vehicle]:

«Честно говоря, я не большой любитель электромобилей. Но этот автомобиль получил новую жизнь, потому что в него установили электродвигатель».

Большинство пожилых поклонников классических авто не одобряют электрификацию.

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[Майк Биндон, владелец автомобиля Triumph TR5]:

«Поставить электрический двигатель в один из этих автомобилей – это в некотором смысле грех. Думаю, надо признать, что на таких автомобилях ездят нечасто, поэтому выбросы в атмосферу небольшие».

Электрические двигатели в основном устанавливают молодые владельцы старинных авто. Электромоторы меньше ломаются, и это удобно.

[Дэнни Хопкинс, редактор журнала Practical Classics]:

«Люди, особенно в городах, хотят просто наслаждаться своей классической техникой и поддерживать её в порядке. Они хотят, чтобы это обходилось дёшево и не требовало технического обслуживания. В этом случае есть смысл ставить электрический двигатель».

Впрочем, многим коллекционерам интересно ремонтировать свои машины. Это тоже своего рода хобби. Однако с каждым годом появляется всё больше классических авто с электродвигателями.

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