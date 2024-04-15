В США тестируют робота, который будет ходить по пересечённым местностям Луны и Марса

Учёные тестируют четырёхногого робота по имени Spirit на пересечённой местности горы Маунт-Худ в Орегоне. Здесь условия..
Дата загрузки: 2024-04-16
Идея в том, чтобы научить роботов ходить по сложным и меняющимся ландшафтам, двигаться как по твёрдым или каменистым поверхностям, известным как реголит, так и по мягкому грунту.[Кристина Уилсон, сотрудница Университета штата Орегон]:
«Когда мы, люди, ходим по неровным поверхностям, мы можем анализировать, как земля изменяется под нашими ногами. Робот с ногами способен на то же самое».
Исследование получило название «Проект LASSIE». В рамках него Spirit учится ориентироваться и адаптироваться к каждой новой задаче.[Кристина Уилсон, сотрудница Университета штата Орегон]:
«Проект LASSIE помогает понять, как люди и роботы должны сотрудничать в исследовании планет, особенно куда им следует идти для сбора данных».
Усилия робота на горе Маунт-Худ помогут спроектировать будущие машины, узнать, как они справляются с различными ландшафтами и как собирают данные во время движения.[Фэйфэй Цянь, исследовательница]:
«Мы делаем совершенно новую вещь – превращаем каждую ногу робота в датчик почвы или реголита, чтобы робот на ходу собирал информацию об окружающей среде».
Исследователи не намерены останавливаться на одном роботе. Они получили грант в два миллиона долларов, чтобы помочь НАСА собрать целую команду роботов, которые будут работать над задачами на Луне.
В команду LASSIE вошли эксперты из НАСА, Техасского университета A&M, Технологического института Джорджии, Университета штата Орегон, Университета Темпл и Пенсильванского университета.
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