Учёные тестируют четырёхногого робота по имени Spirit на пересечённой местности горы Маунт-Худ в Орегоне. Здесь условия..

В США тестируют робота, который будет ходить по пересечённым местностям Луны и Марса

Учёные тестируют четырёхногого робота по имени Spirit на пересечённой местности горы Маунт-Худ в Орегоне. Здесь условия максимально приближены к поверхностям Луны и Марса.

Идея в том, чтобы научить роботов ходить по сложным и меняющимся ландшафтам, двигаться как по твёрдым или каменистым поверхностям, известным как реголит, так и по мягкому грунту.

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[Кристина Уилсон, сотрудница Университета штата Орегон]:«Когда мы, люди, ходим по неровным поверхностям, мы можем анализировать, как земля изменяется под нашими ногами. Робот с ногами способен на то же самое».

Исследование получило название «Проект LASSIE». В рамках него Spirit учится ориентироваться и адаптироваться к каждой новой задаче.

[Кристина Уилсон, сотрудница Университета штата Орегон]:«Проект LASSIE помогает понять, как люди и роботы должны сотрудничать в исследовании планет, особенно куда им следует идти для сбора данных».

Усилия робота на горе Маунт-Худ помогут спроектировать будущие машины, узнать, как они справляются с различными ландшафтами и как собирают данные во время движения.

[Фэйфэй Цянь, исследовательница]:«Мы делаем совершенно новую вещь – превращаем каждую ногу робота в датчик почвы или реголита, чтобы робот на ходу собирал информацию об окружающей среде».

Исследователи не намерены останавливаться на одном роботе. Они получили грант в два миллиона долларов, чтобы помочь НАСА собрать целую команду роботов, которые будут работать над задачами на Луне.

В команду LASSIE вошли эксперты из НАСА, Техасского университета A&M, Технологического института Джорджии, Университета штата Орегон, Университета Темпл и Пенсильванского университета.

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