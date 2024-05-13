Юноша в Ираке сам построил автомобиль, чтобы помогать отцу

Сулейман Таер из иракского города Мосул сам построил автомобиль. Его творение похоже на гоночный карт. Юноша..

Сулейман Таер из иракского города Мосул сам построил автомобиль. Его творение похоже на гоночный карт. Юноша сделал машину из того, что нашёл на свалках. А двигатель поставил мотоциклетный. [Сулейман Таер, механик-самоучка]:«Я нашёл запчасти на автомобильной свалке. Кузов сделал из кусков металла, а по бокам поставил деревянные панели. Я сам всё делал и подгонял все детали. Это ручная работа».

Сулейман с детства интересуется автомобилями. А теперь увлечение принесло практическую пользу. Молодой человек помогает отцу, который держит уличное кафе.

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[Сулейман Таер, механик-самоучка]:«Сейчас работы не найти. Людям приходится полагаться только на себя, и мне – так же. Я сделал машину, езжу на ней и работаю на ней. У нас небольшое кафе. Я доставляю заказы клиентам. Это быстрее и безопаснее, чем на велосипеде».

Таер – отец механика-самоучки – рад такой помощи. Доставка на машине экономит время. К тому же не надо нанимать курьера, а это уменьшает расходы.

[Таер Сулейман, отец механика-самоучки]:«Сулейман с юных лет разбирается в электрике и механике. Иногда он помогал мне ремонтировать машину – он разбирается в этом».

Таер помог сыну осуществить его задумку: купил ему болгарку, сварочный аппарат и другие инструменты. Он также ездил с ним на свалки и помогал привозить запчасти.

Несмотря на большие запасы нефти в Ираке, примерно десять миллионов человек, то есть пятая часть населения страны, живут за чертой бедности. В прошлом году власти пообещали, что создадут рабочие места и будут восстанавливать инфраструктуру, пострадавшую в ходе многолетних вооружённых конфликтов.

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