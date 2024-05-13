Юноша в Ираке сам построил автомобиль, чтобы помогать отцу

Сулейман Таер из иракского города Мосул сам построил автомобиль. Его творение похоже на гоночный карт. Юноша..
Дата загрузки: 2024-05-14
«Я нашёл запчасти на автомобильной свалке. Кузов сделал из кусков металла, а по бокам поставил деревянные панели. Я сам всё делал и подгонял все детали. Это ручная работа».
Сулейман с детства интересуется автомобилями. А теперь увлечение принесло практическую пользу. Молодой человек помогает отцу, который держит уличное кафе.[Сулейман Таер, механик-самоучка]:
«Сейчас работы не найти. Людям приходится полагаться только на себя, и мне – так же. Я сделал машину, езжу на ней и работаю на ней. У нас небольшое кафе. Я доставляю заказы клиентам. Это быстрее и безопаснее, чем на велосипеде».
Таер – отец механика-самоучки – рад такой помощи. Доставка на машине экономит время. К тому же не надо нанимать курьера, а это уменьшает расходы.[Таер Сулейман, отец механика-самоучки]:
«Сулейман с юных лет разбирается в электрике и механике. Иногда он помогал мне ремонтировать машину – он разбирается в этом».
Таер помог сыну осуществить его задумку: купил ему болгарку, сварочный аппарат и другие инструменты. Он также ездил с ним на свалки и помогал привозить запчасти.
Несмотря на большие запасы нефти в Ираке, примерно десять миллионов человек, то есть пятая часть населения страны, живут за чертой бедности. В прошлом году власти пообещали, что создадут рабочие места и будут восстанавливать инфраструктуру, пострадавшую в ходе многолетних вооружённых конфликтов.
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