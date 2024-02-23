Аборигены в Австралии по-прежнему ездят на автомобилях местного производства

Когда австралийский абориген Валентайн Палмер рассказывает о своём автомобиле, в его голосе слышится только гордость. Это..
Дата загрузки: 2024-02-23
Когда австралийский абориген Валентайн Палмер рассказывает о своём автомобиле, в его голосе слышится только гордость. Это Holden Commodore местного производства. У него механический привод и шестицилиндровый двигатель.
Такие машины строила бывшая австралийская автомобильная компания Holden. И, хотя модель Commodore не делают уже семь лет, она по-прежнему популярна среди коренных жителей Австралии.
[Валентайн Палмер, житель посёлка Амунгуна]:
«Мне нравится его внешность, нравится звук. Это вызывает у меня хорошие чувства».
Ещё один предмет гордости аборигенов – Ford Falcon. Эту модель строили в разных странах, включая Австралию. Производство завершилось более полувека назад.
Неувядающую любовь аборигенов к этим моделям можно объяснить и доступностью запчастей. На свалках полно таких автомобилей.
[Валентайн Палмер, житель посёлка Амунгуна]:
«Если в машине сломалась деталь, надо поискать её в старых автомобилях. Потом можно её снять и отремонтировать свою машину».
У Лоренцо Уильямса Holden Commodore 2004 года. Автомобиль ремонтирует сам. Научил отец.
[Лоренцо Уильямс, житель посёлка Амунгуна]:
«Когда заботишься о машине, она заботится о тебе».
Владелец автосалона Алан Торп более 40 лет продаёт подержанные автомобили в городе Алис-Спрингс. Говорит, что Holden и Ford популярны в основном среди сельских жителей.
[Алан Торп, владелец автосалона]:
«Городским они не нужны. Они хотят яркий автомобиль со всякими безделушками, комфортом, хорошей управляемостью и прочим. Им нужны совсем не такие машины. Горожанам нужны удобство, скорость и экономичность. А в тех моделях вы найдёте надёжность».
Поклонники старых машин местного производства с этим согласны. Для них Ford и Holden – лучшие спутники в дальних поездках по плохим дорогам.
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