Аборигены в Австралии по-прежнему ездят на автомобилях местного производства

Когда австралийский абориген Валентайн Палмер рассказывает о своём автомобиле, в его голосе слышится только гордость. Это..

Когда австралийский абориген Валентайн Палмер рассказывает о своём автомобиле, в его голосе слышится только гордость. Это Holden Commodore местного производства. У него механический привод и шестицилиндровый двигатель.

Такие машины строила бывшая австралийская автомобильная компания Holden. И, хотя модель Commodore не делают уже семь лет, она по-прежнему популярна среди коренных жителей Австралии.

[Валентайн Палмер, житель посёлка Амунгуна]:

«Мне нравится его внешность, нравится звук. Это вызывает у меня хорошие чувства».

Ещё один предмет гордости аборигенов – Ford Falcon. Эту модель строили в разных странах, включая Австралию. Производство завершилось более полувека назад.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Неувядающую любовь аборигенов к этим моделям можно объяснить и доступностью запчастей. На свалках полно таких автомобилей.

[Валентайн Палмер, житель посёлка Амунгуна]:

«Если в машине сломалась деталь, надо поискать её в старых автомобилях. Потом можно её снять и отремонтировать свою машину».

У Лоренцо Уильямса Holden Commodore 2004 года. Автомобиль ремонтирует сам. Научил отец.

[Лоренцо Уильямс, житель посёлка Амунгуна]:

«Когда заботишься о машине, она заботится о тебе».

Владелец автосалона Алан Торп более 40 лет продаёт подержанные автомобили в городе Алис-Спрингс. Говорит, что Holden и Ford популярны в основном среди сельских жителей.

[Алан Торп, владелец автосалона]:

«Городским они не нужны. Они хотят яркий автомобиль со всякими безделушками, комфортом, хорошей управляемостью и прочим. Им нужны совсем не такие машины. Горожанам нужны удобство, скорость и экономичность. А в тех моделях вы найдёте надёжность».

Поклонники старых машин местного производства с этим согласны. Для них Ford и Holden – лучшие спутники в дальних поездках по плохим дорогам.

Короткая ссылка на эту страницу: