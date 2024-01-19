Накануне рождения ребёнка Аманда Экштейн и Филлип Вернер запланировали фотосессию. Супруги из США – владельцы ранчо. У них живут лошади, которые всегда рядом во время семейных событий.
Аманда и Фил попросили фотографа Кристен Заффиро запечатлеть всех лошадей. Однако конь Бакшот решил не сливаться с фоном, а встал рядом с супругами во время фотосессии. Фотограф вспоминает: «Я сказала: «Раз ты оказался здесь, можешь улыбнуться». И он улыбнулся».
Конь улыбался и продолжал позировать перед камерой рядом с супругами.
Хотя снимки получились совершенно иными, чем планировалось, Аманда и Фил в восторге от результата.
Через несколько недель после фотосессии Аманда родила малыша.
Как лошадь повеселила семейную пару во время фотосессии
Накануне рождения ребёнка Аманда Экштейн и Филлип Вернер запланировали фотосессию. Супруги из США – владельцы ранчо. У них живут лошади, которые всегда рядом во время семейных событий.