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Телеканал NTD

Как лошадь повеселила семейную пару во время фотосессии

Как лошадь повеселила семейную пару во время фотосессии
Как лошадь повеселила семейную пару во время фотосессии

Накануне рождения ребёнка Аманда Экштейн и Филлип Вернер запланировали фотосессию. Супруги из США – владельцы ранчо. У них живут лошади, которые всегда рядом во время семейных событий.

Аманда и Фил попросили фотографа Кристен Заффиро запечатлеть всех лошадей. Однако конь Бакшот решил не сливаться с фоном, а встал рядом с супругами во время фотосессии. Фотограф вспоминает: «Я сказала: «Раз ты оказался здесь, можешь улыбнуться». И он улыбнулся».

Конь улыбался и продолжал позировать перед камерой рядом с супругами.

Хотя снимки получились совершенно иными, чем планировалось, Аманда и Фил в восторге от результата.

Через несколько недель после фотосессии Аманда родила малыша.

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