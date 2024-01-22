Тысячи индийцев стоят в очередях, чтобы поехать работать в Израиль

Тысячи мужчин стоят в очереди в северо-индийском штате Харьяна. Они надеются пройти отбор и поехать в..

Тысячи мужчин стоят в очереди в северо-индийском штате Харьяна. Они надеются пройти отбор и поехать в Израиль на работу. Там, из-за войны в Газе, которая продолжается уже четвёртый месяц, началась нехватка рабочих.

Каменщики, маляры, электрики, сантехники и фермеры ждут, чтобы продемонстрировать свои навыки. Все они готовы рискнуть и поехать в зону конфликта, поскольку в год смогут заработать в пять раз больше, чем дома.

[Вивек Шарма, рабочий]:

«Всё упирается в деньги. Если бы мы получали больше денег здесь, нам незачем было бы ехать за границу и искать работу, незачем было бы тратить два-три дня и ехать на собеседование в другой город». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«В Индии безработица, и поэтому люди уезжают из страны. (Репортёр: Но в Израиле идет война.) Да, но что поделать? Тут нам приходится работать на пустой желудок».

По данным израильских СМИ, страна планирует привлечь около 70 000 иностранных рабочих из Китая, Индии и других стран. Так Израиль хочет стимулировать свой строительный сектор, который в значительной степени был заморожен после нападения ХАМАС 7 октября. Причиной заморозки стало то, что тысячам палестинских строителей запретили въезд в страну.

В прошлом году Израиль и Индия подписали соглашение, которое позволит 42 тысячам индийских рабочих работать в еврейском государстве в сфере строительства и ухода за больными.

Сегодня Индия считается самой густонаселённой страной в мире. Там проживает миллиард 400 миллионов человек. Уровень безработицы в городах в целом составляет 6,6%. А среди людей младше 29 лет этот показатель достигает 17%.

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