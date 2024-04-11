Израиль предположительно убил трёх сыновей лидера ХАМАС

Трое сыновей лидера ХАМАС Исмаила Хании были убиты в результате израильского авиаудара по сектору Газа. Об..

Трое сыновей лидера ХАМАС Исмаила Хании были убиты в результате израильского авиаудара по сектору Газа. Об этом сообщили и группировка, и семья Хании.

Израильские военные подтвердили факт атаки, отметив, что сыновья Хазем, Амир и Мохаммед были боевиками вооружённого крыла ХАМАС. На момент гибели они ехали в автомобиле в районе лагеря Аль-Шати в секторе Газа.

По данным ХАМАС, в результате нападения также погибли четверо внуков Хании – три девочки и мальчик.

Отвечая на вопрос о внуках, израильские военные сказали, что «на данный момент никакой информации об этом нет».

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Хания в настоящее время проживает за границей, в Катаре. Его семейный дом был разрушен в результате израильского авиаудара ещё в ноябре.

При этом сам он считается долларовым миллиардером, который заработал состояние благодаря потокам гуманитарной помощи, поступающей палестинцам. Также обогатиться помог налог в 20%, который взимают со всех товаров, доставляемых в анклав из Египта.

На этой неделе ХАМАС заявил, что изучил предложение Израиля о прекращении огня, и что оно не отвечает ни одному из требований палестинцев.

Воздушное и наземное наступление Израиля продолжается в секторе Газа седьмой месяц. Оно опустошило анклав. Сотни тысяч его жителей бежали на юг Газы и остаются недалеко от границы с Египтом.

ХАМАС требует, чтобы Израиль вывел свои войска, прекратил все военные операции, а также позволил перемещённым палестинцам вернуться в свои дома.

Цель Израиля – полностью уничтожить группировку ХАМАС, которая совершила нападение на страну 7 октября, убив около 1200 израильтян и захватив примерно 250 в плен.

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