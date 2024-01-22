Расстреляли машину: в Мексике четверых полицейских подозревают в убийстве мужчины

В Мексике четверых полицейских задержали по подозрению в убийстве. По данным СМИ, они застрелили молодого мужчину..

В Мексике четверых полицейских задержали по подозрению в убийстве. По данным СМИ, они застрелили молодого мужчину Брандо де Хесуса Арельяно Круса. Это произошло в городке Лердо-де-Техада на юге страны.

В ответ разгневанные местные жители напали на полицейских и подожгли их машину. Люди также ворвались в здание мэрии и устроили там погром, а потом подожгли само здание. В беспорядках участвовали родители погибшего.

[Эрика Крус, мать погибшего]:

«Я вцепилась в мужчину, убившего моего сына. Меня вытащили на улицу».

По словам отца, полиция пыталась остановить его сына, когда тот ехал на автомобиле. Молодой человек попытался скрыться. Позвонил отцу и сказал, что его преследует полиция и он поедет к бабушке.

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[Дельфино Арельяно, отец погибшего]:

«Как только сын припарковался, полицейские открыли огонь по машине и трусливо убили его на месте выстрелом в шею. Мой сын умер мгновенно».

Между тем жители Лердо-де-Техады жалуются на то, что местные полицейские превышают полномочия: произвольно останавливают мотоциклы и машины и обыскивают их. Родители говорят, что их сын, возможно, испугался жестокого обращения, поэтому попытался скрыться.

Полицейские пока не объяснили, почему хотели остановить Брандо Арельяно. Они дадут показания в прокуратуре.

В Министерстве общественной безопасности штата Веракрус пообещали, что «безнаказанности не будет».

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