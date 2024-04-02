Авиаудар Израиля стал причиной гибели группы из семи иностранных волонтёров в Газе. Премьер-министр Австралии подтвердил, что..

Австралия подтвердила гибель волонтёра в Газе и потребовала от Израиля ответов

Авиаудар Израиля стал причиной гибели группы из семи иностранных волонтёров в Газе. Премьер-министр Австралии подтвердил, что в среди погибших была гражданка его страны Лалзавми Франком. Кроме того, палестинские СМИ, которые находятся под контролем ХАМАС, написали, что среди погибших также были граждане Польши, Великобритании и один палестинец.

Все они были членами Всемирной центральной кухни – некоммерческой организации, которая занимается доставкой питания после стихийных бедствий.

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[Энтони Албаниз, премьер-министр Австралии]:«Сотрудники гуманитарных организаций и те, кто занимается гуманитарной работой, а также все невинные гражданские лица должны быть обеспечены защитой. Австралия заняла очень чёткую позицию, поддерживая устойчивое прекращение огня».

Израильские военные заявили, что проводят тщательное расследование на самом высоком уровне, чтобы понять обстоятельства трагического инцидента. Он произошёл в городе Дейр-эль-Балах в центре Газы.

Сотрудники гуманитарной организации ехали на двух автомобилях с логотипом Всемирной центральной кухни. При этом сообщается, что они координировали свои действия с израильскими военными.

Между тем, военные самолёты Израиля нанесли удары по посольству Ирана в Сирии. Тегеран заявил, что в результате атаки погибли семь военных советников, включая трёх старших командиров.

Целью, по данным иранских государственных СМИ, был высокопоставленный командир «Корпуса стражей исламской революции» Мохаммад Реза Захеди. Он был старшим командиром элитного иранского подразделения «Кудс».

Посол Ирана в Сирии заявил, что ответ Тегерана будет «жёстким». Министр иностранных дел Сирии осудил нападение.

Израиль усилил удары в Сирии по иранской гвардии, а также по «Хезболле» – группировке, которую поддерживает Тегеран.

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