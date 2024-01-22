На Марсе обнаружили огромные залежи подземного льда

Именно здесь под поверхностью Марса может находиться огромное скопление льда. Такой вывод сделали европейские астрономы. Они..

Именно здесь под поверхностью Марса может находиться огромное скопление льда. Такой вывод сделали европейские астрономы. Они считают, что, если этот лёд растает, то вода покроет планету двухметровым слоем. Этого объёма также хватило бы, чтобы заполнить всё Красное море.

Открытие сделали с помощью европейского орбитального аппарата «Марс-экспресс», который прибыл к Красной планете ещё в 2003 году. Это образование на поверхности уже изучали в 2007-м. Но было неясно, из чего состоят эти отложения: из гигантских скоплений пыли или вулканического пепла.

Теперь, 15 лет спустя, новые данные показывают, что на самом деле это слои льда, покрытые пылью или пеплом толщиной в несколько сотен метров.

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[Колин Уилсон, научный сотрудник проекта ЕКА]:

«Мы действительно обнаруживаем многие вещи, включая слоистый водяной лёд. Эти образования очень похожи на полярные шапки. Так что это действительно удивительно. Обычно не ожидаешь увидеть полярную ледяную шапку на экваторе. На Марсе это так же нелепо, как было бы и на Земле. Но именно об этом говорят нам данные».

Теперь учёные считают, что Марс когда-то выглядел совсем не так, как сегодня. Он был с ледниками, озёрами и речными руслами.

В 2004 году учёные европейской миссии «Марс-Экспресс» подтвердили наличие льда на Красной планете. А в 2015 НАСА заявило, что на Марсе, похоже, текут потоки солёной воды.

Учёные считают, что толщина ледяных залежей достигает трёх километров 700 метров. По их словам, это самое большое количество воды, когда-либо найденное в этой части Марса.

[Колин Уилсон, научный сотрудник проекта ЕКА]:«Мы видели свидетельства наличия большого количества воды на поверхности Марса и в других местах. Мы видели речные долины, прорезанные потоками каналы. Но мы долго не могли понять, куда делась вода».

Учёные отмечают, что такие залежи – заманчивая перспектива для будущих миссий человека на Красную планету.

Но чтобы добраться до глубины примерно в 300 метров, потребуется серьёзное бурение.

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