Война в Газе лишила Израиль десятков тысяч палестинских рабочих

Этот огромный склад строят у подножия холмов Иерусалима. Впрочем, рабочих здесь почти не осталось. Сейчас на..

Этот огромный склад строят у подножия холмов Иерусалима. Впрочем, рабочих здесь почти не осталось. Сейчас на трёхэтажном здании трудится около 25 человек. Шесть месяцев назад было 125.

Причина – в боевых действиях на территории Газы. Из-за них поток рабочих палестинцев из анклава и Западного берега перекрыт. Раньше на работу ежедневно приезжало около 200 тысяч человек. Теперь их не пускают из соображений безопасности.

Среди них были и 80 тысяч палестинцев, специализирующихся на работах с металлом, укладке полов, опалубке и штукатурке.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Ахмед Шарха, подрядчик]:

«Я должен был сдать свой проект в декабре, а сейчас уже март. С такими темпами я не думаю, что успею раньше июля».

Для палестинцев это означает, что семьи внезапно лишились доходов, поскольку в Израиле можно заработать в несколько раз больше, чем дома.

[Мохаммад Дабус, бывший палестинский строитель]:«Нет никого, кто мог бы заменить палестинских рабочих. Иностранные работники отправляют деньги за границу, а наши остаются в стране. А ещё у нас нет языкового барьера и мы понимаем характер работ».

Как показывают исследования, уровень безработицы на Западном Берегу и в секторе Газа превышает 50%. При этом в общей сложности потеряно полмиллиона рабочих мест.

Для Израиля решение закрыть границу привело к резкой остановке строительства. В конце прошлого года жилищное строительство упало на 95%.

[Йегуда Моргенштерн, гендиректор Минстроя]:«Мы хотим быстрее привлечь иностранных рабочих, поскольку не можем полагаться только на местную рабочую силу. Нам также нужны местные и палестинские рабочие. Но мы не хотим, чтобы все рабочие были из одной страны».

Другие отрасли, такие как сельское хозяйство и сфера услуг, также пострадали. Но не так сильно, как строительство, на долю которого приходится 6% израильской экономики.

Короткая ссылка на эту страницу: