Одно предложение на тысячу заявок: молодые китайцы не могут найти работу

Выпускник китайского университета Чжан Байчуань постоянно ездит из своего родного города в провинции Хэбэй в Пекин..

Выпускник китайского университета Чжан Байчуань постоянно ездит из своего родного города в провинции Хэбэй в Пекин и обратно. Он посещает ярмарки вакансий, пытаясь найти работу. Говорит, что более тысячи раз отправлял резюме. В итоге получил только одно предложение модератора прямой трансляции. Но это его не устраивает.

Теперь он возлагает надежды на предстоящий сезон. Часто компании размещают объявления о новых вакансиях после лунного Нового года.

23-летний молодой человек говорит, что его устроила бы зарплата в 5000 юаней в месяц. Это около 700 долларов. Но при этом компания должна покрывать расходы на питание и проживание. Впрочем, он переживает, что для этого ему придётся работать по 12 часов в день шесть дней в неделю.

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[Чжан Байчуан, студент]:

«Мне не нравится подобный график, но я рассматриваю его как подстраховку, пока ищу варианты получше».

В последнее время из Китая поступают сообщения о падении экономических показателей, хотя правительственная статистика остаётся положительной.

Крах крупных компаний на рынке недвижимости нанёс экономике КНР серьёзный удар. Также растёт безработица среди молодёжи.

Это даёт работодателям большой выбор кандидатов, что приводит к вялому росту заработной платы. Это также усиливает опасения, что Китаю может быть сложно увеличить внутренний спрос настолько, чтобы стабилизировать рост и вывести экономику из дефляции.

Более 20% китайцев в возрасте от 16 до 24 лет были безработными в июне прошлого года. Это была последняя статистика от властей. Потом цифр по этому показателю они больше не публиковали.

В этом году публикацию возобновили, но исключили из неё студентов колледжей. В результате уровень безработицы среди молодежи в декабре составил около 15%.

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