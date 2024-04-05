В Израиле нашли огромное подземное убежище, сделанное 2000 лет назад

Огромное подземное убежище нашли археологи рядом с Тивериадским озером на севере Израиля. Этому сооружению почти 2000..
Дата загрузки: 2024-04-05
Подземелье должно было спасти мирных жителей от легионеров. Узкие тоннели – своего рода защита. Воинам в доспехах было бы трудно по ним пролезть.
[Йинон Шивтиэль, археолог]:
«Еврейский народ знал, что римляне очень жестокие. Они никого не оставили бы в живых».
В Галилее нашли уже 85 подземных убежищ, но это самое большое. Оно состоит из восьми камер, соединённых тоннелями.
[Ури Бергер, сотрудник Управления древностей Израиля]:
«Нас поразило, насколько велик этот комплекс. Это не просто комната, за нами есть ещё одна, а потом следующая. Из комнаты в комнату идут тоннели. Один ведёт направо, а другой – налево».
По мнению археологов, подземелье не использовали в военных целях. Здесь находят предметы, свидетельствующие о присутствии мирных жителей. Это стеклянная и глиняная посуда. Также найдены маленькое бронзовое кольцо, которое впору ребёнку, и небольшой клинок ножа.
[Йинон Шивтиэль, археолог]:
«Мы не заканчиваем раскопки. У нас ещё много работы. Я намерен найти все тоннели, соединяющиеся с подземными залами».
В раскопках участвуют сотни добровольце
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