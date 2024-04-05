Огромное подземное убежище нашли археологи рядом с Тивериадским озером на севере Израиля. Этому сооружению почти 2000..

В Израиле нашли огромное подземное убежище, сделанное 2000 лет назад

Огромное подземное убежище нашли археологи рядом с Тивериадским озером на севере Израиля. Этому сооружению почти 2000 лет. Убежище вырыли жители еврейской деревни. Это произошло во время восстания Бар-Кохбы, когда иудеи вступили в борьбу с римлянами.

Подземелье должно было спасти мирных жителей от легионеров. Узкие тоннели – своего рода защита. Воинам в доспехах было бы трудно по ним пролезть.

[Йинон Шивтиэль, археолог]:

«Еврейский народ знал, что римляне очень жестокие. Они никого не оставили бы в живых».

В Галилее нашли уже 85 подземных убежищ, но это самое большое. Оно состоит из восьми камер, соединённых тоннелями.

[Ури Бергер, сотрудник Управления древностей Израиля]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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По мнению археологов, подземелье не использовали в военных целях. Здесь находят предметы, свидетельствующие о присутствии мирных жителей. Это стеклянная и глиняная посуда. Также найдены маленькое бронзовое кольцо, которое впору ребёнку, и небольшой клинок ножа.

[Йинон Шивтиэль, археолог]:

«Мы не заканчиваем раскопки. У нас ещё много работы. Я намерен найти все тоннели, соединяющиеся с подземными залами».

В раскопках участвуют сотни добровольце

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