В Боливии «воскресили Пепино» и открыли карнавал

Карнавальное настроение охватило боливийцев в Ла-Пасе. Чтобы начать праздник, осталось лишь найти и «воскресить» Пепино. Этот..
Дата загрузки: 2024-01-22
Карнавальное настроение охватило боливийцев в Ла-Пасе. Чтобы начать праздник, осталось лишь найти и «воскресить» Пепино. Этот похожий на клоуна персонаж олицетворяет дух карнавала, которого ждут весь год.
Пока Пепино несут по улицам, он пытается выбраться из гроба и приветствует зрителей. Но воскреснуть ему суждено лишь после поцелуя королевы карнавала. Её избрали заранее.
После воскрешения Пепино участники карнавала исполняют местный традиционный танец чутас.
[Пепино]:
«Мы начинаем карнавал 2024 года выступлением группы Tata Santiago. Да здравствует карнавал в Ла-Пасе!»
[танцовщица]:
«Мы счастливы, что нашли Пепино. Пусть начнётся карнавал счастья, который приносит нам самое лучшее».
Теперь боливийцев ждут несколько дней веселья. Самым ярким событием станет карнавальное шествие. В нём будут участвовать музыканты, а также танцоры, которые исполнят народные танцы.
Когда праздник завершится, клоуна Пепино похоронят до следующего года.
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