Карнавальное настроение охватило боливийцев в Ла-Пасе. Чтобы начать праздник, осталось лишь найти и «воскресить» Пепино. Этот..

В Боливии «воскресили Пепино» и открыли карнавал

Карнавальное настроение охватило боливийцев в Ла-Пасе. Чтобы начать праздник, осталось лишь найти и «воскресить» Пепино. Этот похожий на клоуна персонаж олицетворяет дух карнавала, которого ждут весь год.

Пока Пепино несут по улицам, он пытается выбраться из гроба и приветствует зрителей. Но воскреснуть ему суждено лишь после поцелуя королевы карнавала. Её избрали заранее.

После воскрешения Пепино участники карнавала исполняют местный традиционный танец чутас.

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«Мы счастливы, что нашли Пепино. Пусть начнётся карнавал счастья, который приносит нам самое лучшее».

Теперь боливийцев ждут несколько дней веселья. Самым ярким событием станет карнавальное шествие. В нём будут участвовать музыканты, а также танцоры, которые исполнят народные танцы.

Когда праздник завершится, клоуна Пепино похоронят до следующего года.

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