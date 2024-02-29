Спасённый андский кондор возвращается в дикую природу Боливии

Спасённый андский кондор возвращается в дикую природу. Понаблюдать за этим важным событием собрались десятки боливийцев. Редкую..

Спасённый андский кондор возвращается в дикую природу. Понаблюдать за этим важным событием собрались десятки боливийцев. Редкую хищную птицу выпускают в горах недалеко от Кочабамбы.

Самку кондора нашёл в декабре фермер. Она была крайне истощена и обезвожена. Мужчина передал птицу в центр реабилитации диких животных. Её лечили два месяца.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Дора Карлос, министр охраны природы Кочабамбы]:«Мы очень хотим, чтобы этот вид всегда был под защитой и о нём заботились. Местные жители поступили благородно, немедленно сообщив о том, что нашли птицу редкого вида, которому угрожает исчезновение».

Андский кондор принадлежит семейству американских грифов. Это самая крупная летающая птица в Западном полушарии. Обитают кондоры в Андах на западе Южной Америки.

Европейцы увидели и описали андского кондора в середине XVI века, а наскальные рисунки этого пернатого появились 3000 лет назад.

Эта птица – национальный символ некоторых южноамериканских стран, в том числе Боливии.

Короткая ссылка на эту страницу: