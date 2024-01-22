Почти 15 000 подписей собрала онлайн-петиция под названием «Верните кота Сергея на работу». Он около трёх..

Почти 15 000 подписей собрала петиция в защиту кота, «уволенного» из магазина в Зеленоградске

Почти 15 000 подписей собрала онлайн-петиция под названием «Верните кота Сергея на работу». Он около трёх лет прожил в продуктовом магазине в Зеленоградске в Калининградской области и стал местной знаменитостью.

Всё началось с того, что пожилая хозяйка кота скончалась, и он оказался на улице. Животное стало заходить в магазин.

[Татьяна Горбунова, заведующая магазина]:

«Мы его подкармливали. Он придёт, посидит, уйдёт. Потом стало холоднее, он стал дольше задерживаться. Когда наступили морозы, естественно, мы уже не смогли его выгнать, и он уже не хотел уходить».

Кота назвали Сергеем, оборудовали для него рабочее место, и он стал сотрудником магазина. В социальных сетях начали появляться забавные видео, и питомец быстро прославился. Жизненную идиллию нарушила анонимная жалоба в Роспотребнадзор. Кота пришлось «уволить».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

По словам заведующей, все понимали, что нарушают санитарные правила. Когда Роспотребнадзор потребовал убрать животное, пришлось подчиниться.

[Татьяна Горбунова, заведующая магазина]:

«Нам очень грустно и печально без него. Он был нашей поддержкой в каком-то смысле и лучшим сотрудником нашим».

Расстроенные покупатели решили создать петицию и собирать подписи. К процессу подключились неравнодушные люди со всей России. Теперь подписи собирают онлайн и вживую – там, откуда «уволили» Сергея.

[Елена, покупательница]:

«Потому что котик симпатичный. Он как бы символ Зеленоградска и символ, наверное, уже магазина, поэтому подписываю». [Сергей, покупатель]:

«Нам, честно говоря, очень интересно посмотреть на человека, который наябедничал на кота».

Кота ждут обратно и сотрудники магазина, и покупатели. Пока он живёт дома у руководителя торговой точки. Недавно представители компании сообщили, что Сергея ждёт повышение. Его устроят на работу в офис.

Зеленоградск – это курорт федерального значения. Более десяти лет назад он создал для себя имидж «города кошек». Здесь на улицах живут десятки бездомных животных. Их подкармливают, и о них заботятся, как могут. В сквере даже есть домики с подогревом. И кошачья тематика прослеживается во всём городе.

Короткая ссылка на эту страницу: