Почти 15 000 подписей собрала петиция в защиту кота, «уволенного» из магазина в Зеленоградске

Почти 15 000 подписей собрала онлайн-петиция под названием «Верните кота Сергея на работу». Он около трёх..
Дата загрузки: 2024-01-22
Почти 15 000 подписей собрала онлайн-петиция под названием «Верните кота Сергея на работу». Он около трёх лет прожил в продуктовом магазине в Зеленоградске в Калининградской области и стал местной знаменитостью.
Всё началось с того, что пожилая хозяйка кота скончалась, и он оказался на улице. Животное стало заходить в магазин.
[Татьяна Горбунова, заведующая магазина]:
«Мы его подкармливали. Он придёт, посидит, уйдёт. Потом стало холоднее, он стал дольше задерживаться. Когда наступили морозы, естественно, мы уже не смогли его выгнать, и он уже не хотел уходить».
Кота назвали Сергеем, оборудовали для него рабочее место, и он стал сотрудником магазина. В социальных сетях начали появляться забавные видео, и питомец быстро прославился. Жизненную идиллию нарушила анонимная жалоба в Роспотребнадзор. Кота пришлось «уволить».
По словам заведующей, все понимали, что нарушают санитарные правила. Когда Роспотребнадзор потребовал убрать животное, пришлось подчиниться.
[Татьяна Горбунова, заведующая магазина]:
«Нам очень грустно и печально без него. Он был нашей поддержкой в каком-то смысле и лучшим сотрудником нашим».
Расстроенные покупатели решили создать петицию и собирать подписи. К процессу подключились неравнодушные люди со всей России. Теперь подписи собирают онлайн и вживую – там, откуда «уволили» Сергея.
[Елена, покупательница]:
«Потому что котик симпатичный. Он как бы символ Зеленоградска и символ, наверное, уже магазина, поэтому подписываю».
[Сергей, покупатель]:
«Нам, честно говоря, очень интересно посмотреть на человека, который наябедничал на кота».
Кота ждут обратно и сотрудники магазина, и покупатели. Пока он живёт дома у руководителя торговой точки. Недавно представители компании сообщили, что Сергея ждёт повышение. Его устроят на работу в офис.
Зеленоградск – это курорт федерального значения. Более десяти лет назад он создал для себя имидж «города кошек». Здесь на улицах живут десятки бездомных животных. Их подкармливают, и о них заботятся, как могут. В сквере даже есть домики с подогревом. И кошачья тематика прослеживается во всём городе.
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