Боливийские шахтёры устроили собственный карнавал

Боливийские шахтёры взяли свои инструменты и ушли с работы. Наступил их черёд праздновать. На главной улице..

Боливийские шахтёры взяли свои инструменты и ушли с работы. Наступил их черёд праздновать. На главной улице Потоси сформировалась уже целая колонна. Здесь проходит ежегодный карнавал горняков.

В шествии участвуют 86 горнодобывающих кооперативов. У каждой команды свои костюмы. Праздник посвящён божеству, охраняющему горняков. Его зовут Тата Какча.

[Эдильберто Уанаку, глава Федерации горнодобывающих кооперативов]:

«Мы вверяем себя ему, когда спускаемся в шахту, чтобы он защитил нас и позволил нам заработать. Так мы вернёмся домой целыми и невредимыми».

Потоси когда-то был крупнейшим месторождением серебра в Южной Америке. До середины XVIII века здесь получали примерно половину мировой добычи драгоценного металла. К концу столетия его запасы истощились, и город стал приходить в упадок.

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Его возрождение началось вместе с развитием добычи олова, сурьмы и вольфрама. Сейчас в Потоси живут более 250 000 человек. А 200 лет назад здесь было только 8000 жителей.

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