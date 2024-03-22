В Перу открыли новый вид древнего дельфина

Новый вид древнего дельфина открыли в Перу. Окаменелости нашли у реки Напо – левого притока Амазонки. Новый вид назвали «пебаниста якуруна» – в честь мифического водного существа.

Эти вымершие дельфины жили 16 миллионов лет назад. Вырастали в длину до трёх с половиной метров. Это самый крупный вид, когда-либо обитавший в водах нынешней Амазонки. При этом он родственен не амазонскому речному дельфину, а гангскому. Его латинское название – «платаниста».

[Родольфо Салас, палеонтолог]:

«Предки амазонского дельфина «пебаниста» и азиатского «платаниста» раньше жили в океане. Они занимали большие пространства у берегов Индии и Южной Америки. Эти животные обитали в пресноводной среде как в Амазонии, так и в Индии. К сожалению, в Амазонии они вымерли, но в Индии выжили».

16 миллионов лет назад большая часть Амазонской равнины была покрыта озёрами и болотами. Эту пресноводную систему называют Пебас.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Через десять миллионов лет ландшафт начал меняться, появилась река Амазонка, а дельфины «пебаниста якуруна» вымерли. Эту нишу заняли амазонские дельфины, которых вытеснили из океанов китообразные новых видов.

Короткая ссылка на эту страницу: