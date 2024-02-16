В Рио пытаются остановить вспышку денге до кульминации карнавала

По мере приближения кульминации знаменитого карнавала в Рио-де-Жанейро обостряется чрезвычайная ситуация в области здравоохранения. Здесь пытаются..

По мере приближения кульминации знаменитого карнавала в Рио-де-Жанейро обостряется чрезвычайная ситуация в области здравоохранения. Здесь пытаются сдержать вспышку лихорадки денге – вируса, который переносят комары.

Карнавал по-прежнему не отменили. Однако принимают меры безопасности. В городе созданы временные центры неотложной помощи с местами для больных денге.

Власти также запаслись «дымовыми машинами», чтобы распылять инсектицид.

На улицах такие команды обследуют мусорные свалки в поисках мест размножения комаров.

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[Гислен Матеус, руководительница группы по дезинсекции]:«Вазы для растений, любой сосуд, в котором скапливается стоячая вода, представляет собой проблему из-за размножения этих комаров».

С начала 2024 года в муниципалитете зарегистрировано более 10 000 случаев лихорадки денге. При этом проблема общенациональная. По меньшей мере, четыре штата Бразилии уже объявили чрезвычайную ситуацию из-за лихорадки.

Денге – это вирус, передающийся человеку через укус инфицированных комаров. У большинства заболевших симптомы не развиваются. Но при тяжёлых формах наблюдаются высокая температура, боли в теле, тошнота и сыпь. В таких случаях болезнь может стать смертельной.

[Ливия Фарид, пациентка]:«Вчера у меня была сильная боль в теле и головная боль. Сегодня я проснулась и мне стало хуже, поэтому решила пойти к врачу. Я не могла дышать от боли».

На улицах местным жителям и туристам предлагают бесплатно нанести на ноги репеллент.

[Талита Оливейра, жительница Бразилии]:«Я использую его часто, а сейчас ещё чаще. Это наша обязанность для профилактики».

В марте 2023 года Бразилия одобрила вакцину против денге и стала первой страной в мире, предложившей препарат через систему общественного здравоохранения.

В этом году прививку получат более трёх миллионов человек.

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