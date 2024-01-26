fb pixel
Телеканал NTD

В Мексике 20 детей и подростков получили оружие и вступили в отряд самообороны

В Мексике 20 детей и подростков получили оружие и вступили в отряд самообороны

Двадцать детей и подростков получили оружие и пополнили отряд самообороны в деревне Аяуальтемпа в мексиканском штате..

Дата загрузки: 2024-01-26

В Мексике 20 детей и подростков получили оружие и вступили в отряд самообороны
Двадцать детей и подростков получили оружие и пополнили отряд самообороны в деревне Аяуальтемпа в мексиканском штате Герреро. Такие отряды в Мексике называют добровольной полицией. Люди формируют их, чтобы защититься от наркокартелей. Официальные правоохранители с организованной преступностью пока не справляются.

[Луис Моралес, сотрудник добровольной полиции]:
«Дети постарше – в возрасте 14, 13 и 12 лет – уже умеют пользоваться оружием. Они прошли обучение в местной полиции. Мы сообщили об этом правительству. Мы действуем легально, пока ждём, когда правительство само выполнит свою работу. Мы надеемся, что оно это сделает, поскольку все уже устали от такой ситуации».

Набрать детей в отряд решили после похищения целой семьи. 19 января муж, жена и двое их взрослых сыновей пасли скот и пропали. Местные жители уверены, что их похитила банда «Лос-Ардильос». Наркокартели превращают похищенных людей в рабов, заставляя их собирать семена мака. Полиция семью так и не нашла.

Кроме того, в начале января в штате Герреро примерно 30 человек погибли в результате атаки дрона. Правозащитные организации считают, что это тоже дело рук членов наркокартеля.

Герреро – один из беднейших штатов Мексики. По данным местных СМИ, он стал крупным центром производства героина. Действующие на его территории банды наркоторговцев постоянно воюют между собой.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...