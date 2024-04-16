Ещё одно нападение с ножом в Сиднее: подросток атаковал прихожан церкви

Австралийская полиция обследует церковь в пригороде Сиднея после кровавого нападения с ножом накануне. В понедельник во..
Дата загрузки: 2024-04-16
Нападавшего арестовали. Полиция назвала произошедшее терактом, поскольку есть подозрения, что мотивом стал религиозный экстремизм.
Все пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии, угрозы жизни нет. При этом подростка до приезда полиции пришлось удерживать в церкви, в то время как разъярённая группа последователей епископа требовала выдать нападавшего.
Проповедник Мар Мари Эммануэль собрал большую аудиторию в интернете благодаря постам во время пандемии.[Моника Гейд, местная жительница]:
«Я видела его ролики в соцсетях. У меня многие друзья знают его лично. Узнав о происшествии, я была в шоке. Я захотела прийти сюда, чтобы помолиться». [Жаклин Битью, очевидица]:
«Мы были здесь, когда это случилось. Мы услышали, как люди кричали». [Мэри Аноя, очевидица]:
«Это было ужасно, как в фильме. Не ожидаешь, что подобное случится так близко, особенно после происшествия в Бонди. В голове не укладывается. Как такое могло произойти?»
Несколько дней назад в торговом центре в пригороде Сиднея также произошло нападение с ножом. Мужчина, у которого раньше были психологические проблемы, атаковал посетителей. Погибло шесть человек. Злоумышленника застрелила полиция. Ещё несколько человек доставили в больницу в критическом состоянии, включая младенца.
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