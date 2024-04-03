12-летний подросток открыл стрельбу в школе в Вантаа в Финляндии. Один школьник погиб, ещё двое получили..

Подросток устроил стрельбу в школе в Финляндии: один ученик погиб, двое ранены

12-летний подросток открыл стрельбу в школе в Вантаа в Финляндии. Один школьник погиб, ещё двое получили тяжёлые ранения. Пострадавшим тоже по 12 лет.

Люди потрясены. Для Финляндии такие происшествия – редкость.

[Санна Юттерстром, мама школьника]:

«Это просто дико. В Финляндии такого не бывает».

Прибывшая на место происшествия полиция оцепила здание. Родители смогли забрать детей только через три часа после случившегося.

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[Самуэла Анно, мама школьника]:

«Мне позвонил друг и сказал, что прочитал новости о стрельбе в школе, где учится мой сын. Поэтому я примчалась сюда и увидела, что здесь много людей, и полиция тоже тут». [Ийро Ауранен, отец школьника]:

«Жена прислала мне сообщение и спросила, смотрел ли я новости. Я был на работе в Котке. Я посмотрел новости в телефоне, а потом позвонил брату и сказал, что еду в Вантаа».

Подозреваемого задержали менее чем через час. Его нашли в пригороде Хельсинки – в четырёх километрах от школы, где произошла трагедия. Оружие было при нём.

На допросе подросток признался в том, что стрелял. Однако о мотивах ничего не известно. Полиция сообщила, что оружие зарегистрировано на родственника подозреваемого. Личность стрелявшего не раскрывается. Против него возбудили дело об убийстве и покушении на убийство.

По законам Финляндии, к уголовной ответственности можно привлекать только с 15 лет. Поэтому после допроса подозреваемого передадут органам опеки.

В школе, где произошла стрельба, учится 800 детей и работает 90 взрослых.

В предыдущий раз подобная трагедия случилась в финском городе Каухайоки в 2008 году. Тогда студент устроил стрельбу в колледже. Он убил десять человек, включая преподавателя, а потом застрелился.

За год до этого произошло массовое убийство в школе в городке Йокела. Там 18-летний стрелок убил восемь человек, после чего застрелился.

В 2010 году финские власти ужесточили закон об оружии.

В Финляндии живёт более 5,5 миллиона человек. По данным МВД, лицензия на оружие есть у 430 000 человек.

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