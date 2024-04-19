fb pixel
Телеканал NTD

Конфискованному оружию нашли мирное применение в Перу

Конфискованному оружию нашли мирное применение в Перу

Что когда-то было смертоносным оружием – теперь детская площадка. В Перу тысячи единиц конфискованного оружия переплавили..

Дата загрузки: 2024-04-20

Конфискованному оружию нашли мирное применение в Перу
Что когда-то было смертоносным оружием – теперь детская площадка. В Перу тысячи единиц конфискованного оружия переплавили в качели и тренажёры для парка в пригороде столицы.

[местная жительница]:
«Мы надеемся, что парк принесёт людям пользу. Он сделан из переплавленного оружия, изъятого у преступников. Мы надеемся, что это поможет снизить уровень преступности».

Власти заявили, что переплавили более 6000 единиц оружия. Новое парковое оборудование установили в районе города Чимботе, где сложная криминогенная обстановка.

[местный житель]:
«Людей здесь постоянно грабили и запугивали, при том, что рядом школа. Хорошо, что нашли альтернативное применение оружию, которое использовали для преступлений».

[местный житель]:
«Если оружие не уничтожать, преступники будут продолжать его использовать. Всё изъятое оружие должно быть уничтожено. Это единственный способ предотвратить его попадание в руки других преступников».

В 2023 году в Перу уничтожили более 21 000 единиц оружия. Его также обещают переплавить на оборудование для ещё двух новых парков.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...