Конфискованному оружию нашли мирное применение в Перу
Что когда-то было смертоносным оружием – теперь детская площадка. В Перу тысячи единиц конфискованного оружия переплавили..
Дата загрузки: 2024-04-20
Что когда-то было смертоносным оружием – теперь детская площадка. В Перу тысячи единиц конфискованного оружия переплавили в качели и тренажёры для парка в пригороде столицы.
В 2023 году в Перу уничтожили более 21 000 единиц оружия. Его также обещают переплавить на оборудование для ещё двух новых парков.
[местная жительница]:
«Мы надеемся, что парк принесёт людям пользу. Он сделан из переплавленного оружия, изъятого у преступников. Мы надеемся, что это поможет снизить уровень преступности».
Власти заявили, что переплавили более 6000 единиц оружия. Новое парковое оборудование установили в районе города Чимботе, где сложная криминогенная обстановка.
[местный житель]:
«Людей здесь постоянно грабили и запугивали, при том, что рядом школа. Хорошо, что нашли альтернативное применение оружию, которое использовали для преступлений». [местный житель]:
«Если оружие не уничтожать, преступники будут продолжать его использовать. Всё изъятое оружие должно быть уничтожено. Это единственный способ предотвратить его попадание в руки других преступников».
В 2023 году в Перу уничтожили более 21 000 единиц оружия. Его также обещают переплавить на оборудование для ещё двух новых парков.
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