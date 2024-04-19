Конфискованному оружию нашли мирное применение в Перу

Что когда-то было смертоносным оружием – теперь детская площадка. В Перу тысячи единиц конфискованного оружия переплавили..

[местная жительница]:

«Мы надеемся, что парк принесёт людям пользу. Он сделан из переплавленного оружия, изъятого у преступников. Мы надеемся, что это поможет снизить уровень преступности».

Что когда-то было смертоносным оружием – теперь детская площадка. В Перу тысячи единиц конфискованного оружия переплавили в качели и тренажёры для парка в пригороде столицы.

Власти заявили, что переплавили более 6000 единиц оружия. Новое парковое оборудование установили в районе города Чимботе, где сложная криминогенная обстановка.

[местный житель]:

«Людей здесь постоянно грабили и запугивали, при том, что рядом школа. Хорошо, что нашли альтернативное применение оружию, которое использовали для преступлений». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Если оружие не уничтожать, преступники будут продолжать его использовать. Всё изъятое оружие должно быть уничтожено. Это единственный способ предотвратить его попадание в руки других преступников».

В 2023 году в Перу уничтожили более 21 000 единиц оружия. Его также обещают переплавить на оборудование для ещё двух новых парков.

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