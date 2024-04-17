Лодка с разлагающимися телами: полиция Бразилия установила личности погибших

Лодка с телами, которую недавно обнаружили у северного побережья Бразилии, перевозила африканских мигрантов. Об этом заявила..

[Хосе Роберто Перес, полицейский]:

«Личности этих людей установлены. Всё, что было в лодке, детально обследовали. Внутри мы обнаружили документы, свидетельствующие о том, что лодка отплыла из Мавритании и что там находились граждане Мавритании и Мали».

Лодка с телами, которую недавно обнаружили у северного побережья Бразилии, перевозила африканских мигрантов. Об этом заявила полиция. В общей сложности нашли останки девяти человек.

Изначально лодку в открытых водах заметили рыбаки. Она была в районе побережья муниципалитета Браганса.

После этого они связались с береговой охраной, а та доставила плавсредство в порт штата Пара.

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Причину, по которой лодка так и не достигла пункта назначения, ещё предстоит выяснить. Однако полиция точно знает, после какой даты она вышла в опасное плавание.

[Хосе Роберто Перес, полицейский]:

«От места, где они заблудились, до Бразилии было около 4800 километров. Это очень долгое путешествие, и они наверняка долго там дрейфовали. У нас есть запись. Мы нашли на лодке важную запись, которая указывает на то, что она была в Мавритании 17 января. То есть трагедия произошла после этой даты».

Точную причину смерти людей также пока не назвали. Однако есть версия.

[Хосе Роберто Перес, полицейский]:

«Сегодня начинается детальная судебно-медицинская экспертиза тел. Она продлится до конца недели. Будет установлена причина смерти, но, скорее всего, это была нехватка еды и воды».

Лодки с телами прибивало к берегам Бразилии и раньше. В тех случаях это также были африканские мигранты.

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