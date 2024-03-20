Верховный суд США разрешил Техасу арестовывать нелегальных мигрантов

Верховный суд США постановил, что спорный техасский закон, устанавливающий уголовную ответственность за несанкционированное пересечение границы, может..

Верховный суд США постановил, что спорный техасский закон, устанавливающий уголовную ответственность за несанкционированное пересечение границы, может вступить в силу. Ранее администрация Байдена пыталась его отменить, заявляя, что иммиграционное правоприменение – дело Вашингтона. Однако постановление 6-3 отклонило эту попытку. [Грег Эбботт, губернатор Техаса]:«Я использовал пункт Конституции, который даёт штатам право защищать себя».

Губернатор Техаса Грег Эбботт сделал это заявление через два месяца после того, как подписал закон, разрешающий правоохранительным органам штата арестовывать людей, подозреваемых в незаконном въезде в Соединённые Штаты.

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Он сказал, что закон необходим, поскольку администрация Байдена не может обеспечить соблюдение федеральных законов. А они подразумевают уголовную ответственность за незаконный или повторный въезд.

Администрация Байдена подала в суд с требованием заблокировать эту меру, утверждая, что закон штата нарушает Конституцию США и федеральный закон, вмешиваясь в полномочия правительства США по регулированию иммиграции.

Верховный суд постановил, что попытка Байдена заблокировать закон приведёт к «дальнейшему хаосу и кризису в иммиграционном правоприменении».

Закон Техаса квалифицирует незаконный въезд или повторный въезд в Техас как преступление штата и предусматривает наказание от 180 дней до 20 лет тюремного заключения.

Министр иностранных дел Мексики назвала закон Техаса «антимигрантским» и «ксенофобским».

Ранее Техас пытался сдержать людей, которые незаконно пересекают границу, своей операцией «Одинокая звезда». Он использовал такие меры, как размещение войск Национальной гвардии на границе, блокирование границы проволокой и установка плавучего барьера по всему течению реки Рио-Гранде.

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