Пожары в Колумбии президент объявил стихийным бедствием

В Колумбии недалеко от столицы Боготы полыхают лесные пожары. Президент Густаво Петро объявил их стихийным бедствием,..
Дата загрузки: 2024-01-26
[Густаво Петро, президент Колумбии]:
«Мы объявили стихийное бедствие. Начнёт прибывать международная помощь, и увидите разницу». [Рамон Эспиноса, житель Боготы]:
«Мы видели, как огонь приближался к нашим домам. Я спустился сюда, потому что от дыма было тяжело – у меня болела голова, было сложно дышать и видеть. Много людей пытаются помочь сдержать пожар, много наших соседей».
В Колумбии сейчас лето. И за последний месяц здесь фиксировали около восьми новых пожаров в день. В целом их было 204. 25 продолжают гореть.
[Джон Прието, скаут]:
«Это очень близко к городу Немокон, и если нам не помогут, пожары легко доберутся до него. Очень тревожно. Важно, чтобы власти прислали нам в помощь пожарный вертолёт». [Рекардо Авендано, пожарный]:
«Это печально. Просто проявите немного осознанности. Посмотрите, сколько пожаров, погибших животных, уничтоженной растительности, на восстановление которой уйдут годы или даже века. Речь идёт об осознанности: не разжигайте пожары, не оставляйте костры горящими, не бросайте окурки».
Сейчас угроза пожаров объявлена примерно в 950 колумбийских городах. Причём в половине из них – угроза повышенная.
Колумбия – одна из стран с самым большим биоразнообразием. В этом году лето здесь ещё более засушливое и жаркое, чем обычно, из-за влияния природного феномена Эль-Ниньо.
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