Пожары в Колумбии президент объявил стихийным бедствием

В Колумбии недалеко от столицы Боготы полыхают лесные пожары. Президент Густаво Петро объявил их стихийным бедствием,..

[Густаво Петро, президент Колумбии]:

«Мы объявили стихийное бедствие. Начнёт прибывать международная помощь, и увидите разницу». [Рамон Эспиноса, житель Боготы]:

«Мы видели, как огонь приближался к нашим домам. Я спустился сюда, потому что от дыма было тяжело – у меня болела голова, было сложно дышать и видеть. Много людей пытаются помочь сдержать пожар, много наших соседей».

В Колумбии недалеко от столицы Боготы полыхают лесные пожары. Президент Густаво Петро объявил их стихийным бедствием, чтобы активизировать всю необходимую помощь.

В Колумбии сейчас лето. И за последний месяц здесь фиксировали около восьми новых пожаров в день. В целом их было 204. 25 продолжают гореть.

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[Джон Прието, скаут]:

«Это очень близко к городу Немокон, и если нам не помогут, пожары легко доберутся до него. Очень тревожно. Важно, чтобы власти прислали нам в помощь пожарный вертолёт». [Рекардо Авендано, пожарный]:

«Это печально. Просто проявите немного осознанности. Посмотрите, сколько пожаров, погибших животных, уничтоженной растительности, на восстановление которой уйдут годы или даже века. Речь идёт об осознанности: не разжигайте пожары, не оставляйте костры горящими, не бросайте окурки».

Сейчас угроза пожаров объявлена примерно в 950 колумбийских городах. Причём в половине из них – угроза повышенная.

Колумбия – одна из стран с самым большим биоразнообразием. В этом году лето здесь ещё более засушливое и жаркое, чем обычно, из-за влияния природного феномена Эль-Ниньо.

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