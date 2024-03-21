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В Перу вернулись 4600 археологических артефактов

В Перу вернулись 4600 археологических артефактов

В Перу вернулась ещё партия культурных и исторических ценностей. Это 45 хорошо сохранившихся артефактов и более..

Дата загрузки: 2024-03-21

В Перу вернулись 4600 археологических артефактов
В Перу вернулась ещё партия культурных и исторических ценностей. Это 45 хорошо сохранившихся артефактов и более 4500 фрагментов керамических изделий. Сейчас экспонаты демонстрируют в Министерстве культуры Перу. В их числе старинные текстильные изделия.

[Гвидо Торо, сотрудник МИД Перу]:
«Текстиль инков – полностью сохранившиеся изделия. Такой трудно найти. Иногда находят фрагменты».

Некоторые артефакты входили в коллекцию археолога Джона Роу, который проводил обширные исследования в Перу. Особенно скрупулёзно он изучал цивилизацию инков. У Роу хранились 5000 фрагментов различных изделий, а также целый сосуд. Коллекция перешла по наследству его дочери. Она передала её перуанским властям.

Однако не все возвращают ценности добровольно. Итальянские власти отказывались отдавать 20 изделий из текстиля, включая две целые туники. Судебный процесс тянулся 15 лет, и только теперь артефакты вернулись в Перу.

Ценности в этой партии передали Германия, Италия, Нидерланды, Португалия, Швейцария и США.

За последние два года перуанские власти смогли вернуть в страну почти 5500 артефактов.
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