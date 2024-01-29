88-летний дедушка нашёл способ помогать другим

88-летний Боб Рутерфорд из канадского города Саскатун вместе с другом вяжет носки для нуждающихся. Однажды мужчины обсуждали технику вязания. Друг сказал, что не верит, что Боб сможет сконструировать «быструю вязальную машину».



88-летний Боб Рутерфорд принялся за работу и построил две супермощные машины. «Она может вязать со скоростью 90 петель в секунду», – с гордостью пояснил Боб.

В работе Бобу помогают сын и друзья. Носки для бездомных Боб начал вязать несколько лет назад. «Когда жена умерла, я очень горевал. Не мог найти себе занятие», – вспоминает Боб. Сын сказал: «Если хочешь помочь себе, помоги кому-то другому»».



Вскоре родилась идея создать предприятие «Носки от Боба». В работе участвуют сын Боба, который привозит шерсть, купленную на благотворительные пожертвования, и друзья: 92-летняя Глинн Салли, 85-летний Джордж Слейтер, а также Барни Салливан, которому 65.

В год Боб и его друзья делают более 2000 пар носков. Их отправляют в приюты по всей стране.

«Я считаю, что люди должны протягивать руку помощи и соприкасаться с другими людьми. Я могу это сделать, изготовляя носки», – говорит Боб.

Мужчина считает, что вязание носков для нуждающихся дало ему цель в жизни. «Многие, становясь старше, сидят дома и смотрят на стену, ничего не делая, а «Носки от Боба» дали мне эту работу», – пояснил Боб. Смотрите видео.

