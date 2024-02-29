Новые банкноты с изображением Карла III выставили в Музее Банка Англии

Новые банкноты с изображением британского короля Карла III представили на выставке в Музее Банка Англии в Лондоне. Это четыре денежные купюры номиналом 5, 10, 20 и 50 фунтов стерлингов. Они поступят в обращение 5 июня этого года.

На реверсе сохранились портреты бывшего премьер-министра Уинстона Черчилля, писательницы Джейн Остин, художника Уильяма Тёрнера и математика Алана Тьюринга.

[Дженнифер Адам, куратор Музея Банка Англии]:

«Дизайн такой же, как у предыдущих банкнот – тот же банковский символ на реверсе. Главное отличие – портрет на лицевой стороне: не только основной портрет с правой стороны, но и портрет поменьше с левой стороны».

Карл III – второй британский монарх в истории Соединённого Королевства, чьё изображение разместили на банкнотах. Первой была его мать – Елизавета II. Её портрет появился на денежных купюрах в 1960 году – через семь лет после её коронации.

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Новые банкноты будут входить в оборот постепенно.

[Дженнифер Адам, куратор Музея Банка Англии]:

«Банкноты всех четырёх номиналов будут заменены. Из обращения будут изыматься старые и изношенные купюры. Так что это будет очень неторопливый процесс, но в магазинах и банкоматах новые банкноты можно будет видеть с 5 июня».

В Великобритании наличные деньги по-прежнему популярны. Расплачиваться ими предпочитает каждый пятый. В 2022 году более миллиона взрослых британцев не имели банковских счетов.

[Дженнифер Адам, куратор Музея Банка Англии]:

«Будущее наличных денег очень актуально. Сейчас в обращении банкнот больше, чем было в 2020 году. Люди пользуются ими, и на наличные большой спрос. Это важный выбор для многих людей. Многие хотят расплачиваться осязаемыми деньгами, которые видят в своих кошельках».

Между тем безналичный расчёт всё же постепенно вытесняет операции с наличными деньгами. Так, в 2011 году 55% платежей в Великобритании проводились с помощью наличного расчёта. Через десять лет этот показатель снизился до 15%. По оценкам Банка Англии, к 2031 году эта цифра сократится до 6%.

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