Северная Корея снова запустила крылатые ракеты в море

Северная Корея запустила несколько неопознанных крылатых ракет в сторону Жёлтого моря. Это стало третьим испытанием за..

Северная Корея запустила несколько неопознанных крылатых ракет в сторону Жёлтого моря. Это стало третьим испытанием за неделю.

[Ли Сон Чон, полковник]:

«Наши военные обнаружили несколько неопознанных крылатых ракет, запущенных с западного побережья Северной Кореи примерно в 7 часов утра. Разведывательные службы Южной Кореи и США анализируют детали. Усиливая наблюдение и бдительность, наши военные тесно сотрудничают с Соединёнными Штатами и следят за действиями Северной Кореи».

Испытания произошли на фоне растущей напряжённости на Корейском полуострове. 24 января Пхеньян запустил ракеты в сторону Жёлтого моря. Позже северокорейцы заявили, что испытали стратегическую крылатую ракету нового типа «Пульхвасаль-3-31». Она ещё находится в разработке.

28 января КНДР также запустила крылатые ракеты. Южнокорейские военные предполагают, что пуск произошёл в районе портового города Синпхо, который находится на побережье Японского моря.

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На следующий день северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что две ракеты «Пульхвасаль-3-31» были запущены с подводной лодки. За испытаниями следил Ким Чен Ын. Ракеты якобы пролетели более двух часов и точно поразили цель на неназванном острове.

Между тем военные Южной Кореи считают, что в Пхеньяне, возможно, преувеличили данные о времени полёта новых ракет.

В последние годы Северная Корея провела испытания различных ракет, предназначенных для запуска с подводных лодок. Она стремится модернизировать свой военно-морской флот и обладать атомными подлодками, несущими на борту ядерное оружие.

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