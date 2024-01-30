fb pixel
Телеканал NTD

Северная Корея снова запустила крылатые ракеты в море

Северная Корея снова запустила крылатые ракеты в море

Северная Корея запустила несколько неопознанных крылатых ракет в сторону Жёлтого моря. Это стало третьим испытанием за..

Дата загрузки: 2024-01-30

Северная Корея снова запустила крылатые ракеты в море

Северная Корея запустила несколько неопознанных крылатых ракет в сторону Жёлтого моря. Это стало третьим испытанием за неделю.

[Ли Сон Чон, полковник]:
«Наши военные обнаружили несколько неопознанных крылатых ракет, запущенных с западного побережья Северной Кореи примерно в 7 часов утра. Разведывательные службы Южной Кореи и США анализируют детали. Усиливая наблюдение и бдительность, наши военные тесно сотрудничают с Соединёнными Штатами и следят за действиями Северной Кореи».

Испытания произошли на фоне растущей напряжённости на Корейском полуострове. 24 января Пхеньян запустил ракеты в сторону Жёлтого моря. Позже северокорейцы заявили, что испытали стратегическую крылатую ракету нового типа «Пульхвасаль-3-31». Она ещё находится в разработке.

28 января КНДР также запустила крылатые ракеты. Южнокорейские военные предполагают, что пуск произошёл в районе портового города Синпхо, который находится на побережье Японского моря.

На следующий день северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что две ракеты «Пульхвасаль-3-31» были запущены с подводной лодки. За испытаниями следил Ким Чен Ын. Ракеты якобы пролетели более двух часов и точно поразили цель на неназванном острове.

Между тем военные Южной Кореи считают, что в Пхеньяне, возможно, преувеличили данные о времени полёта новых ракет.

В последние годы Северная Корея провела испытания различных ракет, предназначенных для запуска с подводных лодок. Она стремится модернизировать свой военно-морской флот и обладать атомными подлодками, несущими на борту ядерное оружие.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...