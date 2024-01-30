Спасённые вомбаты сами выбирают хозяев

Супруги Линда и Бронте – владельцы приюта Two Songs Sanctuary в Австралии. Они помогают животным, которые не могут выжить в дикой природе.

Линда и Бронте заботятся о 27 кенгуру, восьми вомбатах, двух пони и двух собаках.

Вомбата по кличке Пампкин принесла женщина. Она рассказала, что увидела на дороге сбитую самку вомбата, и решил посмотреть, что у той в сумке. Там оказался детёныш. Она забрала малыша домой, а когда Пампкин подрос, принесла его в приют. Там с радостью взяли маленького сумчатого.



По словам Линды, вомбаты, содержащиеся в неволе, часто сами выбирают хозяев. Например, Варду, ещё один вомбат из приюта, привязан к Бронте, но равнодушен к Линде.



Пампкин, часто приходит к Линде, чтобы поиграть или вздремнуть рядом с ней. Сумчатое любит, когда его гладят, и постоянно ищет внимания хозяйки.



Бронте, считает, что во время игр вомбаты ведут себя, как собаки, но также похожи и на кошек, поскольку не слушаются команд.

Благодаря большим вольерам на территории приюта животные получают впечатления и физические нагрузки. Каждый вольер для вомбата стоит примерно 10 000 долларов.



Супруги говорят, что у них не бывает отпуска, но считают, что им повезло, поскольку они заботятся о таких чудесных существах.

Вомбат – травоядное животное из семейства сумчатых. Весит от 20 до 40 кг, в длину вырастают до одного метра. Шерсть серых или коричневых оттенков в зависимости от вида. Хотя сумчатые выглядят неуклюжими, могут бегать со скорость до 50 километров в час. У самки рождается один детёныш. Малыш растёт в сумке матери до шести или восьми месяцев. Потом ещё год живёт рядом с мамой. В дикой природе вомбаты доживают до 15 лет, в неволе – до 30. Это добродушные животные, и их легко приручить.