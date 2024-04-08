Книга за $1,5 млн: что показывают на книжной ярмарке в Нью-Йорке

На Нью-Йоркскую международную ярмарку антикварных книг торговец редкими экземплярами Питер Харрингтон привёз оригинальные гранки «Истории англоговорящих народов» Уинстона Черчилля. Это одна из двух существующих неопубликованных версий текста.

Гранка – это версия книги, которую используют для редактирования и внесения правок. В этом случае она включает около 500 тысяч слов. Стоит набор более 225 тысяч долларов.

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[Питер Харрингтон, книготорговец]:«Примечательно, что эта книга описывает всё, включая историю Америки, революцию и открытие Америки. Всё это здесь описывается, и во многом это собственные слова Уинстона Черчилля. Конечно, Уинстон Черчилль тоже был наполовину американцем, поэтому у него было довольно определённое мнение по этому поводу».

А это первое издание знаменитого романа Трумэна Капоте «Завтрак у Тиффани» в индивидуальном переплёте. Он инкрустирован платиной и тысячью бриллиантов общим весом в 30 карат. Сам переплёт сделан из козьей кожи. Его дизайн основан на карте Нью-Йорка 50-х годов. И на ней можно увидеть единственный сапфир, который указывает на расположение флагманского магазина Tiffany.

Книга стоит на постаменте из литого стекла внутри птичьей клетки, отделанной чёрным деревом. Её текущая стоимость – около полутора миллионов долларов.

[Ян Кан, книготорговец]:«Целью её создания было сотворить произведение искусства с большой буквы. И им это удалось. Это потрясающе».

64-я ярмарка антикварных книг проходит в Оружейной палате на Парк-авеню. В этот раз она приурочена к 75-летию Американской ассоциации продавцов антикварных и редких книг.

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