Уникальную коллекцию монет датского молочного магната наконец могут продать

Это коллекция монет, о которой в Дании слышали, но до сегодняшнего дня никто её не видел...

Это коллекция монет, о которой в Дании слышали, но до сегодняшнего дня никто её не видел.

Её собирал знаменитый молочный магнат Ларс Эмиль Бруун. Согласно его завещанию, 20 тысяч монет после его смерти должны были храниться под замком 100 лет. Только потом их разрешалось продать. И вот это время пришло.

Бруун родился в 1852 году. Монеты стал коллекционировать ещё в детстве. А состояние сколотил на упаковке и оптовой продаже сливочного масла.

Параллельно он посещал аукционы и собрал обширную коллекцию монет, медалей, жетонов и банкнот из Дании, Норвегии и Швеции.

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Умер он в 1923 году в возрасте 71 года. Теперь же, спустя более 100 лет после его кончины, нью-йоркский аукционный дом редких монет Stack’s Bowers начнёт выставлять коллекцию на аукционы. Торги начнутся осенью. Их запланировано несколько.

[Викен Эгпарян, представитель Stack’s Bowers Galleries]:«Бруун принадлежал к классу и поколению коллекционеров монет. Они покупали отдельные монеты. Могли пойти на аукцион Sotheby’s или на местный аукцион в Копенгагене и купить монету или несколько монет из значительной коллекции. Но он также скупал целые коллекции у коллекционеров».

Глубоко тронутый разрушениями после Первой мировой войны, Бруун хотел, чтобы коллекция стала резервом для Дании в случае новой войны.

[Викен Эгпарян, представитель Stack’s Bowers Galleries]:«Он сказал: «А что если датская национальная коллекция сгорит, или её разграбят? Что будет? Итак, я оставлю свою коллекцию в качестве резерва. Моя коллекция станет подарком датскому государству»».

На своем сайте аукционный дом называет её «самой ценной коллекцией монет, когда-либо поступившей на рынок».

По оценкам экспертов, некоторые лоты можно будет продать всего за 50 долларов, а другие будут стоить более миллиона.

Как ожидается, за все монеты заплатят до 72 миллионов долларов.

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