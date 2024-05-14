Уникальную коллекцию монет датского молочного магната наконец могут продать

Это коллекция монет, о которой в Дании слышали, но до сегодняшнего дня никто её не видел...
Дата загрузки: 2024-05-15
Её собирал знаменитый молочный магнат Ларс Эмиль Бруун. Согласно его завещанию, 20 тысяч монет после его смерти должны были храниться под замком 100 лет. Только потом их разрешалось продать. И вот это время пришло.
Бруун родился в 1852 году. Монеты стал коллекционировать ещё в детстве. А состояние сколотил на упаковке и оптовой продаже сливочного масла.
Параллельно он посещал аукционы и собрал обширную коллекцию монет, медалей, жетонов и банкнот из Дании, Норвегии и Швеции.
Умер он в 1923 году в возрасте 71 года. Теперь же, спустя более 100 лет после его кончины, нью-йоркский аукционный дом редких монет Stack’s Bowers начнёт выставлять коллекцию на аукционы. Торги начнутся осенью. Их запланировано несколько.[Викен Эгпарян, представитель Stack’s Bowers Galleries]:
«Бруун принадлежал к классу и поколению коллекционеров монет. Они покупали отдельные монеты. Могли пойти на аукцион Sotheby’s или на местный аукцион в Копенгагене и купить монету или несколько монет из значительной коллекции. Но он также скупал целые коллекции у коллекционеров».
Глубоко тронутый разрушениями после Первой мировой войны, Бруун хотел, чтобы коллекция стала резервом для Дании в случае новой войны.[Викен Эгпарян, представитель Stack’s Bowers Galleries]:
«Он сказал: «А что если датская национальная коллекция сгорит, или её разграбят? Что будет? Итак, я оставлю свою коллекцию в качестве резерва. Моя коллекция станет подарком датскому государству»».
На своем сайте аукционный дом называет её «самой ценной коллекцией монет, когда-либо поступившей на рынок».
По оценкам экспертов, некоторые лоты можно будет продать всего за 50 долларов, а другие будут стоить более миллиона.
Как ожидается, за все монеты заплатят до 72 миллионов долларов.
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