В австралийском городке спасли культовые урны с изображениями пингвинов

Это город Пингвин на австралийском острове Тасмания. Узнать его можно по скульптурам пингвинов, дорожным столбикам-пингвинам и..
Дата загрузки: 2024-06-04
Это город Пингвин на австралийском острове Тасмания. Узнать его можно по скульптурам пингвинов, дорожным столбикам-пингвинам и вывескам с изображением этих птиц. Но самая известная достопримечательность – урны, украшенные барельефами в виде пингвинов.
[житель Пингвина]:
«Это культовое произведение местного искусства».
[житель Пингвина]:
«Когда их видишь, сразу понимаешь – это Пингвин».
[житель Пингвина]:
«Нельзя от них избавляться».
Урны с пингвинами появились на главной улице города более 40 лет назад. Но недавно местный совет объявил, что в рамках развития инфраструктуры урны заменят на новые – побольше и без пингвинов. Тогда вмешался Комитет по реконструкции города, и началась кампания по спасению урн.
[Либби Бертон, сотрудница Комитета по реконструкции Пингвина]:
«Мы собрали более 1600 подписей, причём не только местных жителей, но и туристов. Из всех, к кому мы обратились, только один отказался подписываться под просьбой сохранить урны».
Один житель Пингвина пошёл ещё дальше и написал в правительственный фонд по сохранению культурного наследия Тасмании.
[Росс Хартли, житель Пингвина]:
«Мы отправили заявление в «Наследие Тасмании», чтобы урны внесли в список. Это немного забавно, но в то же время очень серьёзно, потому что эти урны – символ города».
К мнению людей прислушались.
[Шерил Фуллер, глава района Сентрал-Кост]:
«Мы получили сообщение от общества, от Тасмании, даже от всего мира о том, что нам нужно найти решение, при котором урны с пингвинами останутся».
Власти хотели заменить 12 старых урн новыми большего размера. Этот план не изменился, но новые урны будут тоже украшены барельефами в виде пингвинов. А старые мусорные контейнеры переставят в другое место. Так что культовых урн станет в два раза больше.
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