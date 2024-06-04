В австралийском городке спасли культовые урны с изображениями пингвинов

Это город Пингвин на австралийском острове Тасмания. Узнать его можно по скульптурам пингвинов, дорожным столбикам-пингвинам и..

Это город Пингвин на австралийском острове Тасмания. Узнать его можно по скульптурам пингвинов, дорожным столбикам-пингвинам и вывескам с изображением этих птиц. Но самая известная достопримечательность – урны, украшенные барельефами в виде пингвинов.

[житель Пингвина]:

«Это культовое произведение местного искусства». [житель Пингвина]:

«Когда их видишь, сразу понимаешь – это Пингвин». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Нельзя от них избавляться».

Урны с пингвинами появились на главной улице города более 40 лет назад. Но недавно местный совет объявил, что в рамках развития инфраструктуры урны заменят на новые – побольше и без пингвинов. Тогда вмешался Комитет по реконструкции города, и началась кампания по спасению урн.

[Либби Бертон, сотрудница Комитета по реконструкции Пингвина]:

«Мы собрали более 1600 подписей, причём не только местных жителей, но и туристов. Из всех, к кому мы обратились, только один отказался подписываться под просьбой сохранить урны».

Один житель Пингвина пошёл ещё дальше и написал в правительственный фонд по сохранению культурного наследия Тасмании.

[Росс Хартли, житель Пингвина]:

«Мы отправили заявление в «Наследие Тасмании», чтобы урны внесли в список. Это немного забавно, но в то же время очень серьёзно, потому что эти урны – символ города».

К мнению людей прислушались.

[Шерил Фуллер, глава района Сентрал-Кост]:

«Мы получили сообщение от общества, от Тасмании, даже от всего мира о том, что нам нужно найти решение, при котором урны с пингвинами останутся».

Власти хотели заменить 12 старых урн новыми большего размера. Этот план не изменился, но новые урны будут тоже украшены барельефами в виде пингвинов. А старые мусорные контейнеры переставят в другое место. Так что культовых урн станет в два раза больше.

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