Женские группы рейнджеров защищают индонезийские джунгли

В густых джунглях Индонезии у подножия вулкана крики гиббонов на деревьях смешиваются со смехом рейнджеров. Этот..
Дата загрузки: 2024-06-07
Этот женский патруль защищает леса и их необычайное биоразнообразие от незаконной вырубки.
Все они из Даманан-Бару – деревни, выживание которой во многом зависит от леса.
С тех пор как эти женщины стали рейнджерами, вырубка в джунглях резко сократилась.
[Сумини, рейнджер]:
«Раньше проблема была масштабной. Было много людей, которые незаконно заготавливали древесину и рубили её, сколько им заблагорассудится».
В Индонезии есть группы рейнджеров в национальных парках и множество наблюдательных групп в других местах. Но женские патрули стали новинкой. В частности потому, что нужно было согласие мужей женщин сопровождать эти группы.
В январе 2020 года женская группа провела своё первое официальное патрулирование. С тех пор их ежемесячные походы по джунглям стали включать создание карт, мониторинг растительности, каталогизацию эндемичных растений и работу с фермерами.
Женщины говорят, что мягкое социальное взаимодействие, а не резкая конфронтация, помогает людям изменить свои привычки.
У них нет оружия, за исключением больших клинков, которые они используют, чтобы проходить через джунгли. Женщины также не имеют права арестовывать людей, но могут сообщить о них властям.
Индонезия – дом для третьего по величине тропического леса в мире. Здесь обитает множество находящихся под угрозой исчезновения диких животных, включая орангутанов и слонов. Также здесь встречаются уникальные растения, такие как гигантские лесные цветы.
При этом с 1950 года в Индонезии вырубили более 740 тысяч квадратных километров лесов. Это в два раза больше территории Германии.
В последние годы вырубка замедлилась. В частности потому, что участницы команды рейнджеров делятся опытом с другими группами женщин, которые также хотят защитить леса по всей Индонезии.
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