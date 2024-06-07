Женские группы рейнджеров защищают индонезийские джунгли

В густых джунглях Индонезии у подножия вулкана крики гиббонов на деревьях смешиваются со смехом рейнджеров. Этот..

В густых джунглях Индонезии у подножия вулкана крики гиббонов на деревьях смешиваются со смехом рейнджеров.

Этот женский патруль защищает леса и их необычайное биоразнообразие от незаконной вырубки.

Все они из Даманан-Бару – деревни, выживание которой во многом зависит от леса.

С тех пор как эти женщины стали рейнджерами, вырубка в джунглях резко сократилась.

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[Сумини, рейнджер]:

«Раньше проблема была масштабной. Было много людей, которые незаконно заготавливали древесину и рубили её, сколько им заблагорассудится».

В Индонезии есть группы рейнджеров в национальных парках и множество наблюдательных групп в других местах. Но женские патрули стали новинкой. В частности потому, что нужно было согласие мужей женщин сопровождать эти группы.

В январе 2020 года женская группа провела своё первое официальное патрулирование. С тех пор их ежемесячные походы по джунглям стали включать создание карт, мониторинг растительности, каталогизацию эндемичных растений и работу с фермерами.

Женщины говорят, что мягкое социальное взаимодействие, а не резкая конфронтация, помогает людям изменить свои привычки.

У них нет оружия, за исключением больших клинков, которые они используют, чтобы проходить через джунгли. Женщины также не имеют права арестовывать людей, но могут сообщить о них властям.

Индонезия – дом для третьего по величине тропического леса в мире. Здесь обитает множество находящихся под угрозой исчезновения диких животных, включая орангутанов и слонов. Также здесь встречаются уникальные растения, такие как гигантские лесные цветы.

При этом с 1950 года в Индонезии вырубили более 740 тысяч квадратных километров лесов. Это в два раза больше территории Германии.

В последние годы вырубка замедлилась. В частности потому, что участницы команды рейнджеров делятся опытом с другими группами женщин, которые также хотят защитить леса по всей Индонезии.

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