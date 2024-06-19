Четверо котят помогут восстановить популяцию лесной кошки в Великобритании Эти четверо котят недавно родились в заповеднике в английском графстве Кент. Родителей малышей зовут Талла и.. Дата загрузки: 2024-06-19

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Эти четверо котят недавно родились в заповеднике в английском графстве Кент. Родителей малышей зовут Талла и Блэр. Они живут в новом вольере, построенном специально для разведения европейских лесных кошек. Это одно из самых редких млекопитающих в Великобритании.

[Салли Холт, сотрудница заповедника Wildwood]:

«Они потеряли огромную среду обитания, поскольку люди загоняли их всё дальше и дальше. Теперь их можно найти только на очень небольшом участке высокогорья в Шотландии. Сейчас их редко увидишь (в дикой природе). Их так трудно найти, что сложно определить, сколько их осталось».

Сейчас котятам около девяти недель. Они лишь недавно вышли из логова и теперь осваиваются в новом для них мире.

[Салли Холт, сотрудница заповедника Wildwood]:





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Когда пол котят будет известен, им подберут имена. Пока судьба детёнышей не определена. Возможно, их выпустят в дикую природу. А может быть, они будут участвовать в программе разведения так же, как их родители.

Европейская лесная кошка встречается в Европе, на Кавказе и в Турции. Популяция постепенно сокращается из-за потери среды обитания. А чистокровности вида угрожает скрещивание с одичавшими домашними кошками.

В последние годы этих хищников постепенно возвращают в дикую природу Англии и Уэльса.